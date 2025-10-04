Seger för Tingsryd J20 – efter Alfred Carlssons hattrick

Tingsryd J20-seger med 4–1 mot Jonstorp

Alfred Carlsson med tre mål för Tingsryd J20

Tredje raka segern för Tingsryd J20

Alfred Carlsson gjorde tre mål och Tingsryd J20 vann mot Jonstorp på bortaplan i U20 region syd herr. Till slut blev det 4–1 (1–1, 1–0, 2–0).

Alfred Carlsson tremålsskytt för Tingsryd J20

Första perioden var jämn. Jonstorp inledde bäst och tog ledningen genom Elias Vendel efter 5.25, men Tingsryd J20 kvitterade genom Alfred Carlsson efter 9.28. Tingsryd J20 gjorde också 1–2 efter 9.05 i andra perioden när Alfred Carlsson fick träff återigen på pass av Tim Leskinen och Victor Grundström. Även i tredje perioden var det Tingsryd J20 som spelade bäst och gick från 1–2 till 1–4 genom mål av Alfred Carlsson och Victor Grundström.

Tingsryd J20:s Victor Grundström stod för fyra poäng, varav ett mål och Alfred Carlsson gjorde tre mål.

Jonstorp har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Tingsryd J20 har åtta poäng.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 november i Dackehallen.

I nästa match, tisdag 7 oktober möter Jonstorp Bäcken borta i Marconihallen 19.30 medan Tingsryd J20 spelar hemma mot Helsingborg 19.15.

Jonstorp–Tingsryd J20 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

U20 region syd herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (5.25) Elias Vendel (Noel Blommefors, Victor Johansson), 1–1 (9.28) Alfred Carlsson (Victor Grundström, Mathias Burehed).

Andra perioden: 1–2 (29.05) Alfred Carlsson (Tim Leskinen, Victor Grundström).

Tredje perioden: 1–3 (42.20) Alfred Carlsson (Victor Grundström), 1–4 (54.47) Victor Grundström.

Nästa match:

Jonstorp: Bäcken HC, borta, 7 oktober

Tingsryd J20: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 7 oktober