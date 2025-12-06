Seger för Timrå IK U18 på hemmaplan mot Vännäs U18

Seger för Timrå IK U18 med 6–3 mot Vännäs U18

Isac Eriksson matchvinnare för Timrå IK U18

Timrå IK U18 vann mot Vännäs U18 på hemmaplan i topp 6-serien i U18 regional norr herr. Segersiffrorna skrevs till 6–3 (1–1, 0–1, 5–1).

Det var Timrå IK U18:s sjätte raka seger mot Vännäs U18.

Sixten Randefalk gjorde två mål för Timrå IK U18

Vännäs U18 tog ledningen efter åtta minuter genom Douglas Strandell.

Timrå IK U18 kvitterade genom Sixten Randefalk efter förarbete från Albin Klar efter 10.25.

Efter 4.39 i andra perioden slog Raitis Riekstins till framspelad av Viktor Brännström och Emil Renström och gav Vännäs U18 ledningen.

Timrå IK U18 var vassast i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 6–3.

Med en omgång kvar är Timrå IK U18 på andra plats i tabellen medan Vännäs U18 är på sjätte plats.

I nästa match, söndag 7 december möter Timrå IK U18 Björklöven U18 hemma i SCA Arena 14.15 medan Vännäs U18 spelar hemma mot Luleå U18 13.00.

Timrå IK U18–Vännäs U18 6–3 (1–1, 0–1, 5–1)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (8.47) Douglas Strandell, 1–1 (10.25) Sixten Randefalk (Albin Klar).

Andra perioden: 1–2 (24.39) Raitis Riekstins (Viktor Brännström, Emil Renström).

Tredje perioden: 2–2 (40.49) Edvin Norin (Max Persson, Alex Åkerlund), 2–3 (51.39) Elvis Eriksson (Raitis Riekstins), 3–3 (54.04) Tim Neuman, 4–3 (54.16) Isac Eriksson (Alex Åkerlund), 5–3 (57.51) Elton Sandman (Albin Klar, Manfred Wennerberg), 6–3 (59.19) Sixten Randefalk.