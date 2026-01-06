Seger för Timrå IK mot Örebro Hockey på hemmaplan

Timrå IK vann med 5–2 mot Örebro Hockey

Ludvig Levinsson avgjorde för Timrå IK

Femte raka nederlaget för Örebro Hockey

Timrå IK besegrade Örebro Hockey på hemmaplan i tisdagens möte i SHL. 5–2 (1–0, 3–2, 1–0) slutade matchen.

Inför matchen hade Timrå IK fyra raka förluster mot just Örebro Hockey.

Timrå IK–Örebro Hockey – mål för mål

Sebastian Hartmann gjorde 1–0 till Timrå IK efter 11.06 på passning från Anton Lander och Emil Pettersson.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

2.55 in i tredje perioden slog Jonathan Dahlén till på pass av Emil Pettersson och Anton Lundmark och ökade ledningen.

Timrå IK:s Emil Pettersson hade fyra assists.

Nästa motstånd för Timrå IK är Rögle. Örebro Hockey tar sig an Djurgården borta. Båda matcherna spelas torsdag 8 januari 19.00.

Timrå IK–Örebro Hockey 5–2 (1–0, 3–2, 1–0)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (11.06) Sebastian Hartmann (Anton Lander, Emil Pettersson).

Andra perioden: 1–1 (20.58) Kalle Kossila (William Wikman, Patrik Karlkvist), 1–2 (25.11) David Quenneville (Kalle Kossila, Patrik Puistola), 2–2 (27.50) Marcus Hardegård (Emil Pettersson, Jonathan Dahlén), 3–2 (37.10) Ludvig Levinsson (Didrik Strömberg, Lukas Pilö), 4–2 (38.36) Anton Lander (Emil Pettersson, Marcus Hardegård).

Tredje perioden: 5–2 (42.55) Jonathan Dahlén (Emil Pettersson, Anton Lundmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 3-1-1

Örebro Hockey: 0-1-4

Nästa match:

Timrå IK: Rögle BK, hemma, 8 januari 19.00

Örebro Hockey: Djurgårdens IF, borta, 8 januari 19.00