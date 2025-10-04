Seger för Sundsvall – steg åt rätt håll mot Piteå

Sundsvall segrade – 5–2 mot Piteå

Lucas Filipp tremålsskytt för Sundsvall

Andra raka förlusten för Piteå

Det har varit en tung period för Sundsvall i U18 regional norr herr med fyra förluster i rad. Men borta mot Piteå bröts den tunga sviten. Det blev 2–5 (1–0, 1–1, 0–4) i matchen i LF Arena.

Nils Johansson gjorde 1–0 till Piteå efter bara 3.19 framspelad av Gustav Olsson och Mille Björk. Sundsvall kvitterade till 1–1 genom Lucas Filipp i början av andra perioden i andra perioden.

Piteå tog ledningen på nytt genom Mille Björk efter 17.53. Sundsvall vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 2–1 till 2–5 i tredje perioden. Sitters 2–5-mål kom med drygt en minuter kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Båda lagen har haft en tuff start på serien. Sundsvall tog nu sin första seger medan Piteå har tre poäng.

Söndag 5 oktober spelar Piteå hemma mot Östersund 12.00 och Sundsvall mot Clemensnäs borta 12.30 i Kopparhallen.

Piteå–Sundsvall 2–5 (1–0, 1–1, 0–4)

U18 regional norr herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (3.19) Nils Johansson (Gustav Olsson, Mille Björk).

Andra perioden: 1–1 (20.24) Lucas Filipp (Elias Sitter, Hampus Becker), 2–1 (37.53) Mille Björk (Nils Johansson, Viggo Lagerbom).

Tredje perioden: 2–2 (41.38) Hampus Becker (Edvin Fahlen, Charlie Ramsell), 2–3 (44.36) Lucas Filipp (Gustav Von Essen, Noah Heinås), 2–4 (45.05) Lucas Filipp (Viktor Fagemo, Philip Vesterlund), 2–5 (58.59) Elias Sitter.

Nästa match:

Piteå: Östersunds IK, hemma, 5 oktober

Sundsvall: Clemensnäs HC, borta, 5 oktober