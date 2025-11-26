Seger för Sundsvall Hockey U18 mot Ö-vik Hockey U18

Sundsvall Hockey U18 segrade – 4–3 mot Ö-vik Hockey U18

Charlie Ramsell matchvinnare för Sundsvall Hockey U18

Andra raka segern för Sundsvall Hockey U18

Sundsvall Hockey U18 vann med 4–3 (2–1, 2–1, 0–1) i fortsättningsserien i U18 regional norr herr på bortaplan mot Ö-vik Hockey U18 på onsdagen.

Ö-vik Hockey U18–Sundsvall Hockey U18 – mål för mål

Sundsvall Hockey U18 tog ledningen i början av första perioden genom Gustav Von Essen.

Ö-vik Hockey U18 kvitterade till 1–1 genom Neo Lundqvist efter 11.54.

Sundsvall Hockey U18 tog ledningen på nytt genom Hampus Becker efter 17.45 i matchen.

Ö-vik Hockey U18 kvitterade till 2–2 genom Axel Kavenstrand i andra perioden.

Sundsvall Hockey U18 gjorde dock två mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Lucas Filipp och Charlie Ramsell, vilket avgjorde matchen.

15.19 in i tredje perioden satte Jonas Hedlund pucken på pass av Oskar Bergenström och Vilmer Östman och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Ö-vik Hockey U18.

Det här betyder att Sundsvall Hockey U18 ligger på fjärde plats i tabellen och Ö-vik Hockey U18 är på tredje plats.

Fredag 28 november 20.00 spelar Ö-vik Hockey U18 hemma mot Sunderby SK U18. Sundsvall Hockey U18 möter Clemensnäs U18 hemma i Brandcode Center söndag 30 november 12.15.

Ö-vik Hockey U18–Sundsvall Hockey U18 3–4 (1–2, 1–2, 1–0)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (4.04) Gustav Von Essen, 1–1 (11.54) Neo Lundqvist (Noah Angerbjörn), 1–2 (17.45) Hampus Becker (Edvin Fahlen, Gustav Von Essen).

Andra perioden: 2–2 (28.26) Axel Kavenstrand (Anton Rolèn, Wille Byström), 2–3 (32.00) Lucas Filipp (Hampus Becker, Viktor Fagemo), 2–4 (37.08) Charlie Ramsell (Elias Sitter, Hugo Müller).

Tredje perioden: 3–4 (55.19) Jonas Hedlund (Oskar Bergenström, Vilmer Östman).