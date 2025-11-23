Seger för Sunderby SK U18 mot Piteå Hockey U18

Sunderby SK U18 segrade – 5–2 mot Piteå Hockey U18

Gustav Apelqvist avgjorde för Sunderby SK U18

Andra raka segern för Sunderby SK U18

Sunderby SK U18 vann med 5–2 (3–1, 1–1, 1–0) i fortsättningsserien i U18 regional norr herr på hemmaplan mot Piteå Hockey U18 på söndagen.

Sunderby SK U18–Piteå Hockey U18 – mål för mål

Sunderby SK U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 5.04 i mitten av perioden.

Piteå Hockey U18 reducerade dock till 3–1 genom Gustav Olsson efter 19.41.

Efter 15.49 reducerade Piteå Hockey U18 på nytt genom Nils Johansson på pass av Bronislav Kotenko och Lukas Waaranperä.

Efter 16.52 i andra perioden nätade Joel Eriksson framspelad av Emil Hezekielsson och Arn Haraldsson och gjorde 4–2.

1.42 in i tredje perioden satte Walter Tuomivaara pucken på pass av Elliot Lundbäck och ökade ledningen.

Sunderby SK U18:s nya tabellposition är fjärde plats medan Piteå Hockey U18 är på sjätte och sista plats.

Lagen möts igen i LF Arena onsdag 26 november 19.30.

Sunderby SK U18–Piteå Hockey U18 5–2 (3–1, 1–1, 1–0)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (8.50) Emil Hezekielsson (Joel Eriksson), 2–0 (11.06) Leo Laitamaa, 3–0 (13.54) Gustav Apelqvist (Viktor Lundberg, Loke Aronsson), 3–1 (19.41) Gustav Olsson (Viggo Lagerbom, Leo Jonsson).

Andra perioden: 3–2 (35.49) Nils Johansson (Bronislav Kotenko, Lukas Waaranperä), 4–2 (36.52) Joel Eriksson (Emil Hezekielsson, Arn Haraldsson).

Tredje perioden: 5–2 (41.42) Walter Tuomivaara (Elliot Lundbäck).