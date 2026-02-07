Seger för Strömsbro i toppmötet med BIK Karlskoga J20

Strömsbro vann med 5–4 efter straffar

Strömsbros sjätte seger på de senaste sju matcherna

Wilmer Björk Eriksson med två mål för Strömsbro

Strömsbro tog en tung seger på hemmaplan mot BIK Karlskoga J20 i toppmötet i U20 region väst herr på lördagen. Matchen slutade 5–4 (1–3, 2–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter straffar.

Med tre omgångar kvar är Strömsbro på tredje plats i tabellen, medan BIK Karlskoga J20 leder fortfarande serien, sju poäng före Grums.

När Strömsbro och BIK Karlskoga J20 senast gjorde upp var BIK Karlskoga J20 klart bättre och vann med hela 7–1. Nu kom alltså revanschen för Strömsbro.

Segern var Strömsbros sjätte på de senaste sju matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Wilmer Björk Eriksson tvåmålsskytt för Strömsbro

BIK Karlskoga J20 tog ledningen i början av första perioden genom Agust Kittel.

Strömsbro gjorde 1–1 genom Pontus Von Reedtz tidigt i matchen.

BIK Karlskoga J20 gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Filip Holgersson och Isak Granquist.

Strömsbro reducerade dock på nytt till 2–3 genom Wilmer Björk Eriksson tidigt i andra perioden av matchen.

Efter 1.52 gjorde BIK Karlskoga J20 2–4 genom Marcelo Henriksson Ribeiro.

Strömsbro gjorde 3–4 genom Måns Knudsen med 4.55 kvar att spela av perioden.

Laget kvitterade till 4–4 med 1.14 kvar att spela på nytt genom Wilmer Björk Eriksson på passning från Casper Carlsson och Linus Forsman.

Strömsbro vann straffläggningen efter att Sergejs Avotins satt den avgörande straffen.

Wilmer Björk Eriksson gjorde två mål för Strömsbro och spelade dessutom fram till ett mål och Casper Carlsson hade tre assists.

Det här var fjärde mötet mellan Strömsbro och BIK Karlskoga J20 den här säsongen. BIK Karlskoga har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Strömsbro IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 14 februari möter Strömsbro Malung borta 13.30 och BIK Karlskoga J20 möter Orsa hemma 13.00.

Strömsbro–BIK Karlskoga J20 5–4 (1–3, 2–1, 1–0, 0–0, 1–0)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (1.14) Agust Kittel, 1–1 (2.40) Pontus Von Reedtz (Mille Thunman, Oscar Wennberg), 1–2 (4.13) Filip Holgersson (Agust Kittel, Joel Antonsson), 1–3 (11.43) Isak Granquist (Linus Ericsson, Hannes Perman).

Andra perioden: 2–3 (20.53) Wilmer Björk Eriksson (Casper Carlsson, Linus Forsman), 2–4 (21.52) Marcelo Henriksson Ribeiro (Karl-Alfred Järås), 3–4 (35.05) Måns Knudsen (Wilmer Björk Eriksson, Casper Carlsson).

Tredje perioden: 4–4 (58.46) Wilmer Björk Eriksson (Casper Carlsson, Linus Forsman).

Straffar: 5–4 (65.00) Sergejs Avotins.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 4-0-1

BIK Karlskoga J20: 4-1-0

Nästa match:

Strömsbro: Malungs IF, borta, 14 februari 13.30

BIK Karlskoga J20: Orsa IK, hemma, 14 februari 13.00