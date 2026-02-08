Seger för Strömsbro 2 i toppmötet med Huge/Skutskär

Strömsbro 2 vann med 6–0 mot Huge/Skutskär

Strömsbro 2:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Edward Von Haartman med två mål för Strömsbro 2

Strömsbro 2 tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Huge/Skutskär i U18 division 1 västra A vår på söndagen med 6–0 (2–0, 2–0, 2–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Därmed har Strömsbro 2 vunnit sju matcher i rad i U18 division 1 västra A vår.

Ture Ageflod matchvinnare för Strömsbro 2

Strömsbro 2 tog ledningen efter sju minuters spel genom Ture Ageflod på passning från Hjalmar Smedberg och Melvin Gustafsson. 2–0 kom efter 11.43 när Edward Von Haartman slog till framspelad av Oscar Aflarenko och Theo Bäckius.

Efter 7.20 i andra perioden slog Oscar Aflarenko till framspelad av Alve Bergfeldt och Theo Bäckius och gjorde 3–0. Alexander Dahlund gjorde dessutom 4–0 efter 15.36 på pass av Troy Nordli och Olle Arnberg.

13.21 in i tredje perioden slog Edward Von Haartman till på nytt på pass av Alve Bergfeldt och Oscar Aflarenko och ökade ledningen. Efter 19.39 gjorde Troy Nordli också 6–0 assisterad av William Ederborg och Arvid Boëthius.

Strömsbro 2:s Oscar Aflarenko stod för ett mål och två assists.

I tabellen innebär det här att Huge/Skutskär nu ligger på fjärde plats i tabellen. Strömsbro 2 leder serien.

Det här var fjärde mötet mellan Strömsbro 2 och Huge/Skutskär den här säsongen. Strömsbro IF 2 har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IK Huge/Skutskärs SK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Torsdag 12 februari spelar Strömsbro 2 hemma mot Sandviken 20.00 och Huge/Skutskär mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne borta 19.00 i Internetport Arena.

Strömsbro 2–Huge/Skutskär 6–0 (2–0, 2–0, 2–0)

U18 division 1 västra A vår, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (7.00) Ture Ageflod (Hjalmar Smedberg, Melvin Gustafsson), 2–0 (11.43) Edward Von Haartman (Oscar Aflarenko, Theo Bäckius).

Andra perioden: 3–0 (27.20) Oscar Aflarenko (Alve Bergfeldt, Theo Bäckius), 4–0 (35.36) Alexander Dahlund (Troy Nordli, Olle Arnberg).

Tredje perioden: 5–0 (53.21) Edward Von Haartman (Alve Bergfeldt, Oscar Aflarenko), 6–0 (59.39) Troy Nordli (William Ederborg, Arvid Boëthius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro 2: 5-0-0

Huge/Skutskär: 2-0-3

Nästa match:

Strömsbro 2: Sandvikens IK, hemma, 12 februari 20.00

Huge/Skutskär: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, borta, 12 februari 19.00