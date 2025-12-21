Seger för St Louis mot Florida på bortaplan

St Louis segrade – 6–2 mot Florida

Justin Faulk avgjorde för St Louis

Fyra raka mål för St Louis

St Louis vann mötet i NHL på bortaplan mot Florida, med 6–2 (1–0, 2–2, 3–0).

Florida–St Louis – mål för mål

St Louis tog ledningen efter 9.59 genom Jake Neighbours med assist av Cam Fowler och Otto Stenberg.

St Louis inledde andra perioden med att göra 0–2 genom Jonatan Berggren innan Florida svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Sam Reinhart för framspelad av Brad Marchand och Sam Bennett efter 12.45.

I slutminuterna var det dock St Louis som tog greppet. Justin Faulk gjorde 2–3 efter 19.59, på pass av Jonatan Berggren.

Även i tredje perioden var St Louis starkast och gick från 2–3 till 2–6 genom två mål av Robert Thomas och ett mål av Jake Neighbours i mitten av perioden och avgjorde matchen.

Robert Thomas gjorde två mål för St Louis och ett assist och Jonatan Berggren stod för tre poäng, varav ett mål.

Florida har fyra vinster och en förlust och 18–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Louis har tre vinster och två förluster och 13–11 i målskillnad.

Lagen möts på nytt i Enterprise Center den 30 januari.

Florida tar sig an Carolina i nästa match borta onsdag 24 december 01.00. St Louis möter Tampa Bay borta tisdag 23 december 01.00.

Florida–St Louis 2–6 (0–1, 2–2, 0–3)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (9.59) Jake Neighbours (Cam Fowler, Otto Stenberg).

Andra perioden: 0–2 (21.55) Jonatan Berggren (Pavel Butjnevitj, Robert Thomas), 1–2 (27.35) A.J Greer (Jesper Boqvist, Seth Jones), 2–2 (32.45) Sam Reinhart (Brad Marchand, Sam Bennett), 2–3 (39.59) Justin Faulk (Jonatan Berggren).

Tredje perioden: 2–4 (52.02) Jake Neighbours (Otto Stenberg, Brayden Schenn), 2–5 (52.53) Robert Thomas (Pavel Butjnevitj, Jonatan Berggren), 2–6 (56.28) Robert Thomas.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 4-0-1

St Louis: 3-1-1

Nästa match:

Florida: Carolina Hurricanes, borta, 24 december 01.00

St Louis: Tampa Bay Lightning, borta, 23 december 01.00