Seger för SSK U18 med 4–2 mot Täby

SSK U18-seger med 4–2 mot Täby

SSK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gustav Lindén matchvinnare för SSK U18

SSK U18 besegrade Täby på bortaplan i torsdagens möte i U18 regional öst herr. 2–4 (1–2, 0–2, 1–0) slutade matchen.

Segern var SSK U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Huddinge IK nästa för SSK U18

SSK U18 tog ledningen i första perioden genom Mille Forslund.

Täby kvitterade till 1–1 genom Vincent Bäckdahl efter 9.30.

Efter 16.37 i matchen gjorde SSK U18 1–2 genom Winston Ilmarsson. SSK U18 startade andra perioden bäst och gick från 1–2 till 1–4 genom två snabba mål tidigt i perioden av Gustav Lindén och Alfred Lagerberg. 8.40 in i tredje perioden nätade Täbys Viggo Låhdö framspelad av Vincent Bäckdahl och Tim Münger och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Täby.

På söndag 26 oktober 16.00 spelar Täby borta mot Nacka och SSK U18 hemma mot Huddinge IK.

Täby–SSK U18 2–4 (1–2, 0–2, 1–0)

U18 regional öst herr, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (7.21) Mille Forslund (Emil Thörn), 1–1 (9.30) Vincent Bäckdahl (Filip Leijonhielm, Tim Münger), 1–2 (16.37) Winston Ilmarsson (Wille Asplund, Felix Thörn).

Andra perioden: 1–3 (23.06) Gustav Lindén (Noel Lundell, David Niederleitner), 1–4 (27.07) Alfred Lagerberg (Noel Lundell, Oscar Lindén).

Tredje perioden: 2–4 (48.40) Viggo Låhdö (Vincent Bäckdahl, Tim Münger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 2-1-2

SSK U18: 4-0-1

Nästa match:

Täby: Nacka HK, borta, 26 oktober

SSK U18: Huddinge IK, hemma, 26 oktober