Seger för Sollentuna mot Brinken på hemmaplan

Filip Olsson avgjorde för Sollentuna

Det blev Sollentuna som vann på hemmaplan mot Brinken i U18 regional öst fortsättning vår. 4–1 (2–0, 2–0, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Sollentunas fjärde på de senaste fem matcherna.

Sollentuna–Brinken – mål för mål

Carl-Edward Klint gjorde 1–0 till Sollentuna efter 15 minuters spel med assist av Tauras Galvelis och Antonin Vondracek. Efter 19.19 gjorde laget 2–0 när Filip Olsson fick träff assisterad av Filip Larsson.

Efter 10.50 i andra perioden nätade Vaclav Kysilka framspelad av Antonin Vondracek och Benjamin Östlund och gjorde 3–0. Hugo Kramberg Hjertonsson gjorde dessutom 4–0 efter 16.01 på pass av Benjamin Östlund och Filip Olsson. Målet var Hugo Kramberg Hjertonssons femte i U18 regional öst fortsättning vår.

Brinken reducerade till 4–1 med 1.44 kvar att spela genom Alvin Jansson på passning från Gergo Szabó. Fler mål än så blev det inte för Brinken.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Sollentuna tar sig an Nacka i nästa match hemma torsdag 19 februari 19.20. Brinken möter samma dag 20.10 SDE borta.

U18 regional öst fortsättning vår

Första perioden: 1–0 (15.12) Carl-Edward Klint (Tauras Galvelis, Antonin Vondracek), 2–0 (19.19) Filip Olsson (Filip Larsson).

Andra perioden: 3–0 (30.50) Vaclav Kysilka (Antonin Vondracek, Benjamin Östlund), 4–0 (36.01) Hugo Kramberg Hjertonsson (Benjamin Östlund, Filip Olsson).

Tredje perioden: 4–1 (58.16) Alvin Jansson (Gergo Szabó).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 4-0-1

Brinken: 2-0-3

Nästa match:

Sollentuna: Nacka HK, hemma, 19 februari 19.20

Brinken: SDE HF, borta, 19 februari 20.10