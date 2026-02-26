Stark seger för Sollefteå U18 mot Kovland U18

Sollefteå U18 segrade – 6–1 mot Kovland U18

Sollefteå U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Adrian Björkqvist med två mål för Sollefteå U18

Sollefteå U18 tog en tung seger på bortaplan mot Kovland U18 i toppmötet mellan ettan och tvåan i U18 division 1 norra B fortsättning herr på torsdagen. Matchen slutade 1–6 (1–2, 0–2, 0–2).

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Kovland U18 är i fortsatt serieledning och Sollefteå U18 på andra plats. Två poäng skiljer nu lagen åt.

Sollefteå U18 tog sin 13:e seger i rad i serien medan Kovland U18 efter åtta raka segrar nu förlorade.

Adrian Björkqvist tvåmålsskytt för Sollefteå U18

Sollefteå U18 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Totti Örnebjörk och Adrian Björkqvist innan Kovland U18 svarade och gjorde 2–1 genom Gustav Lundström.

Efter 18.24 i andra perioden nätade Adrian Björkqvist återigen framspelad av Olle Nordvall och Emil Stridsman och gjorde 1–3. Lukas Dahlberg gjorde dessutom 1–4 efter 19.32.

3.59 in i tredje perioden satte Olle Karolin pucken på pass av Olle Nordvall och Melvin Linder och ökade ledningen. Efter 4.35 slog Olle Nordvall till och ökade ledningen för Sollefteå U18.

Olle Nordvall gjorde ett mål för Sollefteå U18 och tre assist.

Det här var fjärde mötet mellan Kovland U18 och Sollefteå U18 den här säsongen. Kovlands IshF vann de två första mötena. Sollefteå HK vann senast lagen möttes.

Söndag 1 mars 13.00 spelar Kovland U18 borta mot Nälden/Östersund U18. Sollefteå U18 möter Nälden/Östersund U18 hemma i Niphallen fredag 27 februari 19.30.

Kovland U18–Sollefteå U18 1–6 (1–2, 0–2, 0–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 0–1 (3.05) Totti Örnebjörk (Olle Nordvall), 0–2 (7.16) Adrian Björkqvist, 1–2 (7.59) Gustav Lundström (Adrian Berglund, Axel Sellgren Granzell).

Andra perioden: 1–3 (38.24) Adrian Björkqvist (Olle Nordvall, Emil Stridsman), 1–4 (39.32) Lukas Dahlberg.

Tredje perioden: 1–5 (43.59) Olle Karolin (Olle Nordvall, Melvin Linder), 1–6 (44.35) Olle Nordvall.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland U18: 4-0-1

Sollefteå U18: 5-0-0

Nästa match:

Kovland U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 1 mars 13.00

Sollefteå U18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 27 februari 19.30