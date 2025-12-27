Seger för Slovakien – efter Tomas Chrenkos hattrick

Seger för Slovakien med 4–1 mot Tyskland

Slovakiens Tomas Chrenko tremålsskytt

Andra raka nederlaget för Tyskland

Tomas Chrenko gjorde tre mål och Slovakien vann mot Tyskland på hemmaplan i JVM Grupp A herr. Till slut blev det 4–1 (2–0, 1–0, 1–1).

Det här var första segern för Slovakien, efter förlust med 2–3 mot Sverige i första matchen.

I en tidigare match samma dag förlorade Tyskland på bortaplan mot USA med 3–6.

Tomas Chrenko gav Slovakien ledningen efter 10.33 efter pass från Adam Nemec.

Laget gjorde 2–0 återigen genom Tomas Chrenko på passning från Adam Nemec och Andreas Straka efter 19.12.

Efter 13.23 i andra perioden nätade Tomas Chrenko på nytt på pass av Luka Radivojevic och Michal Svrcek och gjorde 3–0.

11.09 in i tredje perioden fick Dustin Willhoeft utdelning framspelad av David Lewandowski och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Tyskland.

Slovakien punkterade matchen med ett 4–1-mål med 53 sekunder kvar att spela genom Adam Belusko.

Tyskland möter Sverige måndag 29 december 19.00 hemma.

Slovakien–Tyskland 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)

JVM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (10.33) Tomas Chrenko (Adam Nemec), 2–0 (19.12) Tomas Chrenko (Adam Nemec, Andreas Straka).

Andra perioden: 3–0 (33.23) Tomas Chrenko (Luka Radivojevic, Michal Svrcek).

Tredje perioden: 3–1 (51.09) Dustin Willhoeft (David Lewandowski), 4–1 (59.07) Adam Belusko.

Nästa match:

Tyskland: Sverige, hemma, 29 december 19.00