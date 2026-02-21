Seger för Skellefteå AIK mot Färjestad

Skellefteå AIK vann med 6–2 mot Färjestad

Skellefteå AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Andreas Johnson avgjorde för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK vann på hemmaplan mot Färjestad i SHL. Matchen på lördagen slutade 6–2 (4–2, 0–0, 2–0).

Segern var Skellefteå AIK:s femte på de senaste sex matcherna.

Skellefteå AIK–Färjestad – mål för mål

Skellefteå AIK var vassast i första perioden som laget vann med 4–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

17.40 in i tredje perioden nätade Skellefteå AIK:s Lars Bryggman framspelad av Arvid Lundberg och ökade ledningen. Pär Lindholm stod för målet när laget punkterade matchen med ett 6–2-mål med 36 sekunder kvar att spela efter förarbete av Arvid Lundberg och Valter Lindberg. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

I tabellen innebär det här att Färjestad nu ligger på nionde plats i tabellen. Skellefteå AIK är på andra plats.

Torsdag 26 februari 19.00 möter Skellefteå AIK Frölunda borta i Scandinavium medan Färjestad spelar hemma mot Leksand.

Skellefteå AIK–Färjestad 6–2 (4–2, 0–0, 2–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (4.30) Rickard Hugg (Mikkel Aagaard), 2–0 (7.58) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Rickard Hugg), 2–1 (14.42) Joel Kellman (Oskar Steen, Nick Leivermann), 3–1 (16.39) Andreas Johnson (Valter Lindberg, Pär Lindholm), 4–1 (18.01) Jonathan Pudas (Lars Bryggman), 4–2 (19.24) Per Åslund (Luke Philp, Viktor Lodin).

Tredje perioden: 5–2 (57.40) Lars Bryggman (Arvid Lundberg), 6–2 (59.24) Pär Lindholm (Arvid Lundberg, Valter Lindberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 4-1-0

Färjestad: 2-1-2

Nästa match:

Skellefteå AIK: Frölunda HC, borta, 26 februari 19.00

Färjestad: Leksands IF, hemma, 26 februari 19.00