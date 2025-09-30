Seger för Skellefteå AIK – efter Mikkel Aagaards hattrick

Seger för Skellefteå AIK med 4–3 mot Luleå

Mikkel Aagaard med tre mål för Skellefteå AIK

Andra raka segern för Skellefteå AIK

Mikkel Aagaard gjorde tre mål och Skellefteå AIK vann mot Luleå på hemmaplan i SHL. Till slut blev det 4–3 (2–0, 1–2, 1–1).

Skellefteå AIK tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt sex minuter. Luleå reducerade dock till 2–1 genom Markus Nurmi tidigt i andra perioden av perioden.

Skellefteå AIK gjorde 3–1 genom Mikkel Aagaard, som gjorde sitt andra mål, efter 3.57.

Luleå gjorde 3–2 genom Brian O’Neill efter 12.52 av perioden. Luleå kvitterade också till 3–3 genom Brian O’Neill i början av tredje perioden i tredje perioden.

Skellefteå AIK kunde dock avgöra till 4–3 efter 11.02 i tredje perioden genom Mikkel Aagaard.

Skellefteå AIK:s Oscar Lindberg hade tre assists och Mikkel Aagaard gjorde tre mål.

Förlusten var Luleås andra uddamålsförlust.

Skellefteå AIK ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Luleå ligger på tionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Skellefteå AIK som så sent som den 29 september låg på tionde plats.

I nästa match möter Skellefteå AIK Frölunda hemma och Luleå möter Linköping hemma. Båda matcherna spelas torsdag 2 oktober 19.00.

Skellefteå AIK–Luleå 4–3 (2–0, 1–2, 1–1)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (11.26) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Jonathan Johnson), 2–0 (16.57) Jonathan Pudas (Pär Lindholm, Oliver Okuliar).

Andra perioden: 2–1 (21.17) Markus Nurmi (Mathias Brome, Frederic Allard), 3–1 (23.57) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Pontus Johansson), 3–2 (32.52) Brian O’Neill (Erik Gustafsson, Filip Eriksson).

Tredje perioden: 3–3 (40.28) Brian O’Neill (Jesper Sellgren, Frederic Allard), 4–3 (51.02) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Jonathan Pudas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 3-0-2

Luleå: 1-0-4

Nästa match:

Skellefteå AIK: Frölunda HC, hemma, 2 oktober

Luleå: Linköping HC, hemma, 2 oktober