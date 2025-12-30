Seger för Schweiz mot Tyskland

Seger för Schweiz med 4–0 mot Tyskland

Kimi Koerbler tvåmålsskytt för Schweiz

Fjärde raka förlusten för Tyskland

Schweiz vann med 4–0 (2–0, 2–0, 0–0) i JVM Grupp A herr på hemmaplan mot Tyskland på tisdagen.

Schweiz tog ledningen efter 11.42 genom Kimi Koerbler efter pass från Gian Meier och Niklas Blessing.

Laget gjorde 2–0 när Jamiro Reber slog till med assist av Leon Muggli och Lars Steiner efter 13.10.

Efter 1.08 i andra perioden slog Kimi Koerbler till på nytt och gjorde 3–0.

Efter 6.10 gjorde Ludvig Johnson också 4–0 på passning från Basile Sansonnens och Paul Mottard.

I tredje perioden höll Schweiz i sin 4–0-ledning och vann.

Båda lagen har haft en tuff start på serien. Schweiz tog nu sin första seger och Tyskland är helt utan poäng.

Onsdag 31 december 19.00 spelar Schweiz hemma mot Slovakien i sista omgången.

JVM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (11.42) Kimi Koerbler (Gian Meier, Niklas Blessing), 2–0 (13.10) Jamiro Reber (Leon Muggli, Lars Steiner).

Andra perioden: 3–0 (21.08) Kimi Koerbler, 4–0 (26.10) Ludvig Johnson (Basile Sansonnens, Paul Mottard).