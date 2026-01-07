Seger för San Jose mot Columbus

San Jose-seger med 5–2 mot Columbus

San Joses fjärde seger på de senaste fem matcherna

Zack Ostapchuk matchvinnare för San Jose

Det blev San Jose som vann på hemmaplan mot Columbus i NHL. 5–2 (1–0, 1–1, 3–1) slutade matchen på onsdagen.

Segern var San Joses fjärde på de senaste fem matcherna.

Los Angeles nästa för San Jose

San Jose tog ledningen efter 19.11 genom Pavol Regenda med assist av Alexander Wennberg och Tyler Toffoli.

Efter 4.14 i andra perioden slog Alexander Wennberg till framspelad av William Eklund och Dmitri Orlov och gjorde 2–0.

Columbus Zach Werenski gjorde 2–1 efter 19.15 på pass av Dmitrij Voronkov och Kirill Martjenko.

15.16 in i tredje perioden fick Zack Ostapchuk utdelning och ökade ledningen.

16.05 in i perioden slog Sean Monahan till framspelad av Ivan Provorov och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Columbus.

Efter 17.46 nätade Mario Ferraro på pass av Alexander Wennberg och ökade ledningen för San Jose.

Macklin Celebrini stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.29 kvar att spela på passning från Collin Graf och Mario Ferraro.

San Joses Alexander Wennberg stod för ett mål och två assists.

San Jose ligger på femte plats i Pacific division efter matchen medan Columbus är på åttonde och sista plats i Metropolitan division.

Lagen möts på nytt i Nationwide Arena den 28 mars.

Torsdag 8 januari 04.30 spelar San Jose borta mot Los Angeles. Columbus möter Vegas borta i T-Mobile Arena fredag 9 januari 04.00.

San Jose–Columbus 5–2 (1–0, 1–1, 3–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (19.11) Pavol Regenda (Alexander Wennberg, Tyler Toffoli).

Andra perioden: 2–0 (24.14) Alexander Wennberg (William Eklund, Dmitri Orlov), 2–1 (39.15) Zach Werenski (Dmitrij Voronkov, Kirill Martjenko).

Tredje perioden: 3–1 (55.16) Zack Ostapchuk, 3–2 (56.05) Sean Monahan (Ivan Provorov), 4–2 (57.46) Mario Ferraro (Alexander Wennberg), 5–2 (58.31) Macklin Celebrini (Collin Graf, Mario Ferraro).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 4-0-1

Columbus: 2-1-2

Nästa match:

San Jose: Los Angeles Kings, borta, 8 januari 04.30

Columbus: Vegas Golden Knights, borta, 9 januari 04.00