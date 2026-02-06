Seger för Pittsburgh mot Buffalo i NHL

Pittsburgh vann med 5–2 mot Buffalo

Pittsburghs sjunde seger på de senaste nio matcherna

Benjamin Kindel avgjorde för Pittsburgh

Pittsburgh vann mötet i NHL på bortaplan mot Buffalo, med 5–2 (2–1, 1–0, 2–1).

Segern var Pittsburghs sjunde på de senaste nio matcherna.

Buffalo–Pittsburgh – mål för mål

Buffalo tog ledningen i början av första perioden genom Jason Zucker.

Avery Hayes låg sen bakom vändningen till 1–2 för Pittsburgh med två raka mål.

Efter 7.44 i andra perioden nätade Benjamin Kindel och gjorde 1–3.

Buffalo reducerade till 2–3 redan efter efter 1.55 i tredje perioden genom Tage Thompson efter förarbete från Jack Quinn och Rasmus Dahlin. Fler mål än så blev det inte för Buffalo. 15.31 in i tredje perioden fick Thomas Novak utdelning framspelad av Jegor Tjinachov och ökade ledningen. Benjamin Kindel stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 60 sekunder kvar att spela.

Säsongens första möte lagen emellan vann Pittsburgh med 4–2.

Torsdag 26 februari 01.00 spelar Buffalo borta mot New Jersey. Pittsburgh möter New Jersey hemma i PPG PAINTS Arena fredag 27 februari 01.00.

Buffalo–Pittsburgh 2–5 (1–2, 0–1, 1–2)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (1.46) Jason Zucker (Ryan McLeod, Bowen Byram), 1–1 (9.18) Avery Hayes (Ilya Solovyov, Rutger Mcgroarty), 1–2 (18.47) Avery Hayes (Anthony Mantha, Parker Wotherspoon).

Andra perioden: 1–3 (27.44) Benjamin Kindel.

Tredje perioden: 2–3 (41.55) Tage Thompson (Jack Quinn, Rasmus Dahlin), 2–4 (55.31) Thomas Novak (Jegor Tjinachov), 2–5 (60.00) Benjamin Kindel.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 2-1-2

Pittsburgh: 3-1-1

Nästa match:

Buffalo: New Jersey Devils, borta, 26 februari 01.00

Pittsburgh: New Jersey Devils, hemma, 27 februari 01.00