Seger för Philadelphia mot Chicago i NHL

Philadelphia segrade – 3–1 mot Chicago

Noah Cates avgjorde för Philadelphia

Andra raka segern för Philadelphia

Philadelphia segrade på bortaplan i United Center mot Chicago i NHL. 1–3 (0–1, 1–1, 0–1) slutade matchen på onsdagen.

Resultatet innebär att Chicago nu har sex förluster i rad.

Seattle nästa för Philadelphia

Travis Konecny gjorde 1–0 till Philadelphia efter tio minuter med assist av Trevor Zegras och Sean Couturier.

Efter 11.13 i andra perioden nätade Noah Cates på pass av Travis Konecny och Jamie Drysdale och gjorde 0–2.

Chicagos Ryan Donato gjorde 1–2 efter 18.30 framspelad av Matt Grzelcyk och Artyom Levshunov.

17.52 in i tredje perioden slog Carl Grundström till framspelad av Sean Couturier och Rasmus Ristolainen och ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Den 27 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Xfinity Mobile Arena.

Chicago tar sig an Dallas i nästa match borta söndag 28 december 02.00. Philadelphia möter Seattle borta måndag 29 december 02.00.

Chicago–Philadelphia 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (10.17) Travis Konecny (Trevor Zegras, Sean Couturier).

Andra perioden: 0–2 (31.13) Noah Cates (Travis Konecny, Jamie Drysdale), 1–2 (38.30) Ryan Donato (Matt Grzelcyk, Artyom Levshunov).

Tredje perioden: 1–3 (57.52) Carl Grundström (Sean Couturier, Rasmus Ristolainen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 0-0-5

Philadelphia: 3-1-1

Nästa match:

Chicago: Dallas Stars, borta, 28 december 02.00

Philadelphia: Seattle Kraken, borta, 29 december 02.00