Seger för Östersunds IK U18 mot Piteå Hockey U18

Östersunds IK U18 vann med 5–1 mot Piteå Hockey U18

Östersunds IK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Neo Kristoffersson gjorde tre mål för Östersunds IK U18

Östersunds IK U18 vann med 5–1 (1–0, 3–1, 1–0) i fortsättningsserien i U18 regional norr herr på bortaplan mot Piteå Hockey U18 på söndagen.

– Vi gör en bra förstaperiod mot ett bra Östersund. I andra perioden är vi inte med alls första tio minuterna. Sen får vi till ett bättre defensivt spel i egen zon och har några lägen där vi kan hota offensivt men räcker ändå inte till, kommenterade Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund efter matchen.

Östersunds IK U18 tog därmed femte raka seger mot just Piteå Hockey U18.

Segern var Östersunds IK U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Neo Kristoffersson med tre mål för Östersunds IK U18

Neo Kristoffersson gjorde 1–0 till Östersunds IK U18 efter bara 3.37 efter pass från Sverre Øverli Larsen.

Östersunds IK U18 stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 0–1 till 0–4 på bara 3.19.

Piteå Hockey U18 reducerade dock till 1–4 genom Gustav Olsson efter 11.09 av perioden.

14.34 in i tredje perioden slog Sigge Forsell till framspelad av Wilmer Vatvedt och Neo Bergman och ökade ledningen.

Neo Kristoffersson gjorde tre mål för Östersunds IK U18.

Det här betyder att Piteå Hockey U18 slutar på sjätte plats och Östersunds IK U18 på första plats. Östersunds IK U18 är klart för slutspel.

Piteå Hockey U18–Östersunds IK U18 1–5 (0–1, 1–3, 0–1)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (3.37) Neo Kristoffersson (Sverre Øverli Larsen).

Andra perioden: 0–2 (23.44) Neo Kristoffersson (Sverre Øverli Larsen, Aldin Huzejrovic), 0–3 (24.36) James Strandberg (Theo Lindqvist), 0–4 (27.03) Neo Kristoffersson (Lukas Alander), 1–4 (31.09) Gustav Olsson (Max Högdahl, Viggo Lagerbom).

Tredje perioden: 1–5 (54.34) Sigge Forsell (Wilmer Vatvedt, Neo Bergman).