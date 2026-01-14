Prenumerera

Seger för Östersunds IK mot Vimmerby på hemmaplan

Author image
Hockeysverige
Skribent

  • Östersunds IK vann med 4–1 mot Vimmerby

  • Oskar Wahlberg avgjorde för Östersunds IK

  • Femte raka förlusten för Vimmerby

Östersunds IK besegrade Vimmerby på hemmaplan i onsdagens möte i hockeyallsvenskan. 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) slutade matchen.

SSK nästa för Östersunds IK

Östersunds IK tog ledningen efter 17 minuter genom Carl Holmner-Härgestam på passning från Linus Videll och Eero Savilahti.

Vimmerby kvitterade till 1–1 genom Adam Petersson i andra perioden.

Östersunds IK gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Oskar Wahlberg och Alexander Anderberg.

17.50 in i tredje perioden nätade Östersunds IK:s Maksim Semjonov och ökade ledningen.

I tabellen innebär det här att Östersunds IK nu ligger på åttonde plats i tabellen. Vimmerby är på 13:e plats.

Östersunds IK tar sig an SSK i nästa match hemma fredag 16 januari 19.00. Vimmerby möter samma dag 18.00 Västerås hemma.

Östersunds IK–Vimmerby 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (17.34) Carl Holmner-Härgestam (Linus Videll, Eero Savilahti).

Andra perioden: 1–1 (26.48) Adam Petersson (Elias Lindgren, Arvid Caderoth), 2–1 (27.27) Oskar Wahlberg (Samuel Solem, Alexander Anderberg), 3–1 (36.02) Alexander Anderberg (Samuel Solem, Albert Sjöberg).

Tredje perioden: 4–1 (57.50) Maksim Semjonov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 3-0-2

Vimmerby: 0-0-5

Nästa match:

Östersunds IK: Södertälje SK, hemma, 16 januari 19.00

Vimmerby: Västerås IK, hemma, 16 januari 18.00

Den här artikeln handlar om:

