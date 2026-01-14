Seger för Östersunds IK mot Vimmerby på hemmaplan

Östersunds IK vann med 4–1 mot Vimmerby

Oskar Wahlberg avgjorde för Östersunds IK

Femte raka förlusten för Vimmerby

Östersunds IK besegrade Vimmerby på hemmaplan i onsdagens möte i hockeyallsvenskan. 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) slutade matchen.

SSK nästa för Östersunds IK

Östersunds IK tog ledningen efter 17 minuter genom Carl Holmner-Härgestam på passning från Linus Videll och Eero Savilahti.

Vimmerby kvitterade till 1–1 genom Adam Petersson i andra perioden.

Östersunds IK gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Oskar Wahlberg och Alexander Anderberg.

17.50 in i tredje perioden nätade Östersunds IK:s Maksim Semjonov och ökade ledningen.

I tabellen innebär det här att Östersunds IK nu ligger på åttonde plats i tabellen. Vimmerby är på 13:e plats.

Östersunds IK tar sig an SSK i nästa match hemma fredag 16 januari 19.00. Vimmerby möter samma dag 18.00 Västerås hemma.

Östersunds IK–Vimmerby 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (17.34) Carl Holmner-Härgestam (Linus Videll, Eero Savilahti).

Andra perioden: 1–1 (26.48) Adam Petersson (Elias Lindgren, Arvid Caderoth), 2–1 (27.27) Oskar Wahlberg (Samuel Solem, Alexander Anderberg), 3–1 (36.02) Alexander Anderberg (Samuel Solem, Albert Sjöberg).

Tredje perioden: 4–1 (57.50) Maksim Semjonov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 3-0-2

Vimmerby: 0-0-5

Nästa match:

Östersunds IK: Södertälje SK, hemma, 16 januari 19.00

Vimmerby: Västerås IK, hemma, 16 januari 18.00