Seger för Orsa mot Valbo J20 på bortaplan

Seger för Orsa med 7–4 mot Valbo J20

Orsas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Malte Willford avgjorde för Orsa

Orsa vann matchen på bortaplan mot Valbo J20 i U20 region väst herr på tisdagen. 4–7 (0–2, 3–3, 1–2) slutade matchen.

Segern var Orsas fjärde på de senaste fem matcherna.

Valbo J20–Orsa – mål för mål

Orsa tog ledningen efter 10.13 genom Malte Willford assisterad av Liam Nordvall och Isac Hedberg.

Efter 15.53 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 när Wiggo Rauch fick träff efter förarbete från Samuel Nissas och Isac Hedberg.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Orsa vann också tredje perioden 1–2 och ställningen efter tre perioder var 4–7.

Liam Nordvall gjorde två mål för Orsa och två assist och Malte Willford stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Orsa IK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 6 december. Då möter Valbo J20 Hudiksvall i Holmen Center 13.00. Orsa tar sig an Borlänge hemma 13.15.

Valbo J20–Orsa 4–7 (0–2, 3–3, 1–2)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (10.13) Malte Willford (Liam Nordvall, Isac Hedberg), 0–2 (15.53) Wiggo Rauch (Samuel Nissas, Isac Hedberg).

Andra perioden: 1–2 (22.10) Elias Östlin (Tim Schilling, Felix Pettersson), 1–3 (28.26) Liam Nordvall (Malte Willford, Pontus Allmungs), 1–4 (31.25) Wiggo Rauch (Alfred Vallin), 1–5 (32.54) Malte Willford (Oliver Bergman, Liam Nordvall), 2–5 (37.20) Emil Hedin (Benjamin Wettervik, Robin Lundh), 3–5 (39.12) Emil Hedin (Elias Östlin, Robin Lundh).

Tredje perioden: 3–6 (41.13) Leon Rörvall-Simons, 4–6 (42.56) Olle Bjälkefors (Benjamin Wettervik, Filip Hultgren), 4–7 (50.28) Liam Nordvall (Noel Berglinn, Oliver Bergman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J20: 1-1-3

Orsa: 4-0-1

Nästa match:

Valbo J20: Hudiksvalls HC, borta, 6 december

Orsa: Borlänge HF, hemma, 6 december