Seger för Orsa – efter Vilmer Grälls hattrick

Orsa-seger med 5–2 mot Avesta

Vilmer Gräll gjorde tre mål och Orsa vann mot Avesta på bortaplan i U18 division 1 västra B herr. Till slut blev det 5–2 (0–0, 1–0, 4–2).

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

1.30 in i andra perioden gjorde Orsa 1–0. Målskytt var Vilmer Gräll assisterad av Alvin Palmestedt och Emrik Olsson.

Orsa var starkast i tredje perioden som laget vann och matchen med 5–2.

Det här betyder att Orsa ligger på femte plats i tabellen och Avesta är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Avesta BK med 9–6.

I sista matchen möter Avesta Ludvika/Smedjebacken borta på tisdag 16 december 19.30.

Avesta–Orsa 2–5 (0–0, 0–1, 2–4)

U18 division 1 västra B herr, Avestahallen

Andra perioden: 0–1 (21.30) Vilmer Gräll (Alvin Palmestedt, Emrik Olsson).

Tredje perioden: 0–2 (43.12) Teo Kristoffersson, 1–2 (49.09) Bruno Basilius, 1–3 (52.26) William Enlund (Oscar Ytterbring), 2–3 (54.31) Loui Andersson (Felix Andersson, Willy Pettersson), 2–4 (56.11) Vilmer Gräll, 2–5 (58.07) Vilmer Gräll (Oscar Ytterbring).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Avesta: 1-0-4

Orsa: 3-0-2

Nästa match:

Avesta: Ludvika HF/Smedjebackens HC, borta, 16 december 19.30