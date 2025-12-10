Seger för Örnsköldsvik Hockey – steg åt rätt håll mot Clemensnäs
- Örnsköldsvik Hockey-seger med 1–0 mot Clemensnäs
- Tobias Oskarsson matchvinnare för Örnsköldsvik Hockey
- Sjunde förlusten i rad för Clemensnäs
Det har varit en tung period för Örnsköldsvik Hockey i hockeyettan norra med fem förluster i rad. Men borta mot Clemensnäs bröts den tunga sviten. Det blev 0–1 (0–1, 0–0, 0–0) i matchen i Kopparhallen.
Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren tyckte till om matchen:
– Väldigt tung förlust. Bortsett första 10–12 minuterna är vi det bättre laget men tyvärr lyckas vi inte få in pucken.
Tobias Oskarsson blev matchhjälte 1.41 in i första perioden med sitt avgörande 1–0-mål.
Clemensnäs–Örnsköldsvik Hockey – mål för mål
Clemensnäs har fem förluster och 5–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örnsköldsvik Hockey har en vinst och fyra förluster och 11–24 i målskillnad.
Clemensnäs stannar därmed på 20:e och sista plats och Örnsköldsvik Hockey på 14:e plats i tabellen.
På lördag 13 december 16.00 spelar Clemensnäs borta mot Väsby IK HK och Örnsköldsvik Hockey borta mot Wings Arlanda.
Clemensnäs–Örnsköldsvik Hockey 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)
Hockeyettan norra, Kopparhallen
Första perioden: 0–1 (1.41) Tobias Oskarsson (Vilmer Grundström, Kasperi Lehtonen).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Clemensnäs: 0-0-5
Örnsköldsvik Hockey: 1-0-4
Nästa match:
Clemensnäs: Väsby IK HK, borta, 13 december 16.00
Örnsköldsvik Hockey: Wings HC Arlanda, borta, 13 december 16.00
