Seger för Örnsköldsvik Hockey – steg åt rätt håll mot Clemensnäs

Örnsköldsvik Hockey-seger med 1–0 mot Clemensnäs

Tobias Oskarsson matchvinnare för Örnsköldsvik Hockey

Sjunde förlusten i rad för Clemensnäs

Det har varit en tung period för Örnsköldsvik Hockey i hockeyettan norra med fem förluster i rad. Men borta mot Clemensnäs bröts den tunga sviten. Det blev 0–1 (0–1, 0–0, 0–0) i matchen i Kopparhallen.

Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren tyckte till om matchen:

– Väldigt tung förlust. Bortsett första 10–12 minuterna är vi det bättre laget men tyvärr lyckas vi inte få in pucken.

Tobias Oskarsson blev matchhjälte 1.41 in i första perioden med sitt avgörande 1–0-mål.

Clemensnäs–Örnsköldsvik Hockey – mål för mål

Clemensnäs har fem förluster och 5–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örnsköldsvik Hockey har en vinst och fyra förluster och 11–24 i målskillnad.

Clemensnäs stannar därmed på 20:e och sista plats och Örnsköldsvik Hockey på 14:e plats i tabellen.

På lördag 13 december 16.00 spelar Clemensnäs borta mot Väsby IK HK och Örnsköldsvik Hockey borta mot Wings Arlanda.

Clemensnäs–Örnsköldsvik Hockey 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (1.41) Tobias Oskarsson (Vilmer Grundström, Kasperi Lehtonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 0-0-5

Örnsköldsvik Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Clemensnäs: Väsby IK HK, borta, 13 december 16.00

Örnsköldsvik Hockey: Wings HC Arlanda, borta, 13 december 16.00