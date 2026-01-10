Seger för Örnsköldsvik Hockey – efter Frans Westberg-Grens hattrick

Örnsköldsvik Hockey vann med 6–2 mot Kiruna

Frans Westberg-Gren gjorde tre mål och Örnsköldsvik Hockey vann mot Kiruna på hemmaplan i hockeyettan norra. Till slut blev det 6–2 (4–0, 2–1, 0–1).

I och med detta har Kiruna sex förluster i rad.

Örnsköldsvik Hockey stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Örnsköldsvik Hockey gjorde två mål i andra perioden och gick från 4–0 till 6–0, målen av Frans Westberg-Gren och Felix Hälldahl. Det rycket avgjorde matchen.

Kiruna reducerade dock till 6–1 genom Anton Larsson efter 19.52 av perioden.

Efter 5.57 i tredje perioden reducerade Kirunas Matej Galbavy på nytt på pass av Anton Larsson och Olle Söderlund.

Örnsköldsvik Hockey möter Kalix i nästa match hemma söndag 11 januari 16.00. Kiruna möter samma dag Clemensnäs borta.

Örnsköldsvik Hockey–Kiruna 6–2 (4–0, 2–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (6.05) Tobias Oskarsson (Marcus Schill), 2–0 (8.33) Frans Westberg-Gren (Elias Hallin, Elias Boström), 3–0 (16.23) Felix Hälldahl, 4–0 (18.30) Frans Westberg-Gren (Elias Hallin, Elias Boström).

Andra perioden: 5–0 (20.47) Frans Westberg-Gren (Oskar Byström, Tobias Oskarsson), 6–0 (28.32) Felix Hälldahl (Linus Håkansson), 6–1 (39.52) Anton Larsson.

Tredje perioden: 6–2 (45.57) Matej Galbavy (Anton Larsson, Olle Söderlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 3-0-2

Kiruna: 0-1-4

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Kalix HC, hemma, 11 januari 16.00

Kiruna: Clemensnäs HC, borta, 11 januari 16.00