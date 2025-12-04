Seger för Örebro HUF 1 i toppmötet med BIK Karlskoga J18

Seger för Örebro HUF 1 med 4–3 efter förlängning

Örebro HUF 1:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Johan Carper Rask tvåmålsskytt för Örebro HUF 1

Örebro HUF 1 tog en tung seger på bortaplan mot BIK Karlskoga J18 i toppmötet i U18 division 1 västra C herr på torsdagen. Matchen slutade 3–4 (1–0, 2–2, 0–1, 0–1) efter förlängning.

Segermålet för Örebro HUF 1 stod Sac Granqvist för 2.07 in i förlängningen.

Segern var Örebro HUF 1:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Johan Carper Rask gjorde två mål för Örebro HUF 1

Kim Book gjorde 1–0 till BIK Karlskoga J18 efter 18.56.

BIK Karlskoga J18 gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Joel Bervenståhl och Adam Segelström.

Örebro HUF 1 reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Johan Carper Rask och Alvin Sjöberg i andra perioden.

Johan Carper Rask stod för målet när laget kvitterade till 3–3 med 1.58 kvar att spela framspelad av Sac Granqvist och Leo Eckerwall.

Stor matchhjälte för Örebro HUF 1 2.07 in i förlängningen blev Sac Granqvist med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var BIK Karlskoga J18:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Örebro HUF 1:s fjärde uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att BIK Karlskoga J18 nu ligger på femte plats i tabellen. Örebro HUF 1 är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örebro HUF:1 med 2–1 efter förlängning .

I nästa match möter BIK Karlskoga J18 Köping IF 2 hemma på tisdag 9 december 19.00. Örebro HUF 1 möter IFK Arboga J18 söndag 7 december 16.30 hemma.

BIK Karlskoga J18–Örebro HUF 1 3–4 (1–0, 2–2, 0–1, 0–1)

U18 division 1 västra C herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (18.56) Kim Book.

Andra perioden: 2–0 (20.53) Joel Bervenståhl (Kim Book), 3–0 (21.58) Adam Segelström (Theo Torege, Axel Karlsson), 3–1 (26.54) Johan Carper Rask (Edwin Lööw), 3–2 (34.24) Alvin Sjöberg (Leo Eckerwall, Kelton Adolfsson).

Tredje perioden: 3–3 (58.02) Johan Carper Rask (Sac Granqvist, Leo Eckerwall).

Förlängning: 3–4 (62.07) Sac Granqvist (Felix Reuterhäll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 2-2-1

Örebro HUF 1: 3-0-2

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Köping IF:2, hemma, 9 december

Örebro HUF 1: IFK Arboga, hemma, 7 december