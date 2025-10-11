Seger för Örebro Hockey U18 i toppmötet med Mora

Örebro Hockey U18-seger med 5–1 mot Mora

Örebro Hockey U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Olle Törnqvist med två mål för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 tog en tung seger på hemmaplan mot Mora i toppmötet i U18 regional väst herr på lördagen. Matchen slutade 5–1 (2–0, 1–1, 2–0).

Med två omgångar kvar är Örebro Hockey U18 i serieledning, medan Mora är på tredje plats.

Segern var Örebro Hockey U18:s åttonde på de senaste nio matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Örebro Hockey U18:s Olle Törnqvist tvåmålsskytt

Örebro Hockey U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Örebro Hockey U18 ökade ledningen till 3–0 genom Lexus Zahn efter 10.52 i andra perioden.

Mora reducerade dock till 3–1 genom Sebastian Nilsson med 2.27 kvar att spela av perioden. Örebro Hockey U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Jack Wildeman och Svante Forsman.

Lexus Zahn och Svante Forsman gjorde ett mål och två assist var för Örebro Hockey U18.

Ett fint lyft i tabellen för Örebro Hockey U18 som så sent som den 20 september låg på femte plats.

Söndag 12 oktober spelar Örebro Hockey U18 hemma mot Borlänge 14.00 och Mora mot Lindlöven J18 hemma 16.30 i Smidjegrav Arena.

Örebro Hockey U18–Mora 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

U18 regional väst herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (5.12) Olle Törnqvist (Mio Kåberg, Svante Forsman), 2–0 (17.08) Olle Törnqvist (Lexus Zahn, Svante Forsman).

Andra perioden: 3–0 (30.52) Lexus Zahn, 3–1 (37.33) Sebastian Nilsson (Patric Hellström, Sebastian Spjuth).

Tredje perioden: 4–1 (57.12) Svante Forsman (Anton Hellgren, Lexus Zahn), 5–1 (58.44) Jack Wildeman (Lukas Svensson, Hampus Löfsäter).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 4-1-0

Mora: 3-0-2

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Borlänge HF, hemma, 12 oktober

Mora: Lindlövens IF, hemma, 12 oktober