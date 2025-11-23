Seger för Örebro Hockey U18 – efter Lucas Roynezons hattrick

Örebro Hockey U18-seger med 4–3 mot Färjestad

Lucas Roynezon med tre mål för Örebro Hockey U18

Färjestad nu första, Örebro Hockey U18 på fjärde plats

Lucas Roynezon gjorde tre mål och Örebro Hockey U18 vann mot Färjestad på bortaplan i U18 regional väst topp 6 herr. Till slut blev det 4–3 (2–2, 1–1, 1–0).

Lucas Roynezon blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 18.03 in i tredje perioden.

Örebro Hockey U18:s Lucas Roynezon tremålsskytt

Örebro Hockey U18 tog ledningen i första perioden genom William Aaram Olsen.

Färjestad kvitterade till 1–1 genom Wille Andersson Jöhnk efter 14.47.

Örebro Hockey U18 tog ledningen på nytt genom Lucas Roynezon efter 16.23 i matchen.

Färjestad gjorde 2–2 genom Wille Andersson Jöhnk med 1.44 kvar att spela.

Färjestad gjorde också 3–2 efter 14.58 i andra perioden när Wille Andersson Jöhnk slog till på nytt framspelad av Lukas Andersson.

Örebro Hockey U18:s Lucas Roynezon gjorde 3–3 efter 16.56 på pass av William Aaram Olsen.

Lucas Roynezon stod för målet när laget avgjorde matchen med 1.57 kvar att spela på passning från William Backlund och Milo Spelkvist.

Lucas Roynezon gjorde tre mål för Örebro Hockey U18. Wille Andersson Jöhnk gjorde tre mål för Färjestad.

Det här var Färjestads andra uddamålsförlust den här säsongen.

Det här betyder att Färjestad är kvar i serieledning och Örebro Hockey U18 stannar på fjärde plats, i serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

På torsdag 27 november 19.00 spelar Färjestad borta mot BIK Karlskoga och Örebro Hockey U18 hemma mot Brynäs.

Färjestad–Örebro Hockey U18 3–4 (2–2, 1–1, 0–1)

U18 regional väst topp 6 herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (9.36) William Aaram Olsen (Jack Wildeman), 1–1 (14.47) Wille Andersson Jöhnk (Simon Näslund, Max Haglund), 1–2 (16.23) Lucas Roynezon (Milo Spelkvist, William Backlund), 2–2 (18.16) Wille Andersson Jöhnk.

Andra perioden: 3–2 (34.58) Wille Andersson Jöhnk (Lukas Andersson), 3–3 (36.56) Lucas Roynezon (William Aaram Olsen).

Tredje perioden: 3–4 (58.03) Lucas Roynezon (William Backlund, Milo Spelkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-1-1

Örebro Hockey U18: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: BIK Karlskoga, borta, 27 november

Örebro Hockey U18: Brynäs IF, hemma, 27 november