Seger för Örebro efter vändning mot Nora HC/Hällefors IK U23

Örebro vann med 5–2 mot Nora HC/Hällefors IK U23

Örebros Franz Moritzen tvåmålsskytt

Sac Granqvist avgjorde för Örebro

Hemmalaget Nora HC/Hällefors IK U23 hade ledningen efter första perioden i matchen mot Örebro, men efter första pausen fick Örebro rejäl utdelning. Laget gjorde tre raka mål och Nora HC/Hällefors IK U23 orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 2–5 (1–0, 0–3, 1–2) i matchen i U20 Div 1 västra B herr.

Franz Moritzen med två mål för Örebro

Nora HC/Hällefors IK U23 tog ledningen efter 16 minuters spel genom Wilmer Landmark assisterad av Anton Thiery Wase. Örebro gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. 6.42 in i tredje perioden nätade Nora HC/Hällefors IK U23:s Hugo Jättne framspelad av William Karlsson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Nora HC/Hällefors IK U23.

10.15 in i perioden slog Kalle Petersson till på pass av Filip Wiktorsson och William Engberg och ökade ledningen.

Efter 17.12 slog Franz Moritzen till på nytt och ökade ledningen för Örebro. Målet var Franz Moritzens femte i U20 Div 1 västra B herr.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 januari i Trängens IP.

Lördag 25 oktober möter Nora HC/Hällefors IK U23 Forshaga hemma 15.00 och Örebro möter Viking borta 14.00.

Nora HC/Hällefors IK U23–Örebro 2–5 (1–0, 0–3, 1–2)

U20 Div 1 västra B herr, NEH Hallen

Första perioden: 1–0 (16.51) Wilmer Landmark (Anton Thiery Wase).

Andra perioden: 1–1 (22.37) Liam Hallström (Kelton Adolfsson), 1–2 (29.26) Franz Moritzen (Sac Granqvist, Oscar Lindblom), 1–3 (35.53) Sac Granqvist (Willy Toresson, Dovydas Supranavicius).

Tredje perioden: 2–3 (46.42) Hugo Jättne (William Karlsson), 2–4 (50.15) Kalle Petersson (Filip Wiktorsson, William Engberg), 2–5 (57.12) Franz Moritzen.

Nora HC/Hällefors IK U23: Forshaga IF, hemma, 25 oktober

Örebro: Viking HC, borta, 25 oktober