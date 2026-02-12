Seger för Olofström mot Mariestad på hemmaplan

Olofström vann med 6–2 mot Mariestad

Anton Lund avgjorde för Olofström

Andra raka nederlaget för Mariestad

Olofström segrade på hemmaplan i Stålhallen mot Mariestad i U18 regional syd vår. 6–2 (0–0, 5–1, 1–1) slutade matchen på torsdagen.

– En väldigt bra utförd match av oss där vi verkligen får det att lossna i offensiv zon. Laget är verkligen med i 60 minuter och spelar för varandra, kommenterade Olofströms assisterande tränare Joel Körkkö.

Tranås J18 nästa för Olofström

Den första perioden slutade mållös.

I andra perioden var det Olofström som dominerade. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 5–1.

1.00 in i tredje perioden nätade Olofströms Anton Lund återigen framspelad av Troy Leppälä och Eskil Häggblad och ökade ledningen. 11.39 in i perioden slog Lukas Ottosson till på pass av Collin Eklund och William Nyrén och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Mariestad.

Olofströms Gunnar Westerlind hade tre assists och Anton Lund stod för två mål och ett assist.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Olofström med 14–14 och Mariestad med 14–26 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Olofström ligger på sjunde plats medan Mariestad har åttondeplatsen.

När lagen senast möttes vann Mariestad med 5–2.

Söndag 15 februari spelar Olofström borta mot Tranås J18 14.00 och Mariestad mot Vita Hästen hemma 12.00 i Mariehus Arena.

Olofström–Mariestad 6–2 (0–0, 5–1, 1–1)

U18 regional syd vår, Stålhallen

Andra perioden: 0–1 (20.54) Viggo Eklund (William Nyrén), 1–1 (22.35) Andreas Jørgensen (Gunnar Westerlind, Lowe Knoester), 2–1 (31.58) Yehor Polishchuk (Troy Leppälä, Anton Lund), 3–1 (34.40) Anton Lund (Yehor Polishchuk), 4–1 (35.36) Emil Olander (Gunnar Westerlind), 5–1 (38.04) Andreas Jørgensen (Gunnar Westerlind).

Tredje perioden: 6–1 (41.00) Anton Lund (Troy Leppälä, Eskil Häggblad), 6–2 (51.39) Lukas Ottosson (Collin Eklund, William Nyrén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 2-0-3

Mariestad: 2-0-3

Nästa match:

Olofström: Tranås AIF IF, borta, 15 februari 14.00

Mariestad: HC Vita Hästen, hemma, 15 februari 12.00