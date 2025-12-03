Seger för Ö-vik Hockey U18 mot Sundsvall Hockey U18

Ö-vik Hockey U18 vann med 5–4 efter straffar

Vilmer Östman med två mål för Ö-vik Hockey U18

Alex Lindahl avgjorde för Ö-vik Hockey U18

Ö-vik Hockey U18 vann med 5–4 (2–1, 1–2, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar i fortsättningsserien i U18 regional norr herr på bortaplan mot Sundsvall Hockey U18 på onsdagen.

Vilmer Östman gjorde två mål för Ö-vik Hockey U18

Ö-vik Hockey U18 tog ledningen i första perioden genom Vilmer Östman.

Sundsvall Hockey U18 kvitterade till 1–1 genom Kai Nordin efter 7.06.

Ö-vik Hockey U18 tog ledningen på nytt genom Liam Johansson efter 8.05 i matchen.

Ö-vik Hockey U18 gjorde 1–3 genom Vilmer Östman som gjorde sitt andra mål efter 9.29 i andra perioden.

Sundsvall Hockey U18 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Gustav Von Essen och Ronaldo Nordlander.

5.10 in i tredje perioden nätade Sundsvall Hockey U18:s Hampus Becker på pass av Lucas Filipp och Gustav Von Essen och gav laget ledningen.

6.04 in i perioden satte Jonas Hedlund pucken framspelad av Vilmer Östman och kvitterade.

I straffläggningen var det Ö-vik Hockey U18 som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Alex Lindahl för.

Vilmer Östman gjorde två mål för Ö-vik Hockey U18 och ett assist. Hampus Becker och Gustav Von Essen gjorde ett mål och två assist var för Sundsvall Hockey U18.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sundsvall Hockey U18 på fjärde plats och Ö-vik Hockey U18 på tredje plats.

Lördag 6 december 16.00 spelar Sundsvall Hockey U18 borta mot Piteå Hockey U18. Ö-vik Hockey U18 möter Clemensnäs U18 borta i Kopparhallen söndag 7 december 13.45.

Sundsvall Hockey U18–Ö-vik Hockey U18 4–5 (1–2, 2–1, 1–1, 0–0, 0–1)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Brandcode Center

Första perioden: 0–1 (6.01) Vilmer Östman, 1–1 (7.06) Kai Nordin (Hampus Becker), 1–2 (8.05) Liam Johansson (Alex Lindahl).

Andra perioden: 1–3 (29.29) Vilmer Östman (Vincent Timander), 2–3 (38.23) Gustav Von Essen (Lucas Filipp, Noah Heinås), 3–3 (39.20) Ronaldo Nordlander (Hampus Becker, Gustav Von Essen).

Tredje perioden: 4–3 (45.10) Hampus Becker (Lucas Filipp, Gustav Von Essen), 4–4 (46.04) Jonas Hedlund (Vilmer Östman).

Straffar: 4–5 (65.00) Alex Lindahl.