Liam Eneman avgjorde i slutminuterna för Nyköping

Seger för Nyköping med 5–4 mot IFK Täby HC

Liam Eneman matchvinnare för Nyköping

Sjätte förlusten i följd för IFK Täby HC

Nyköping vann en målmässigt jämn match borta mot IFK Täby HC i U20 region öst fortsättning herr på måndagen. Liam Eneman stod för Nyköpings avgörande mål 18.54 in i tredje perioden. 4–5 (1–0, 1–3, 2–2) slutade matchen.

Nyköpings huvudtränare Eddie Jinglöv tyckte till om matchen:

– En lite böljande match där momentum pendlar fram och tillbaka, ett skickligt Täby med många duktiga U18– spelare drar upp tempot rejält! Otroligt skönt att ta tre poäng och vara med i racet om topp-4 även på lördag.

I och med detta har IFK Täby HC sex förluster i rad.

Brinken nästa för Nyköping

Adam Lexmark gav IFK Täby HC ledningen efter 19.14 efter pass från Markus Malmgren och Patrik Jambor.

Nyköping kvitterade till 1–1 genom Luiz Liljeblad i andra perioden.

IFK Täby HC gjorde 2–1 genom Sebastian Falck efter 8.57.

Därefter fixade Nyköpings Kevin Arnström och Liam Eneman att laget vände underläge till ledning med 2–3.

Markus Malmgren och Vincent Bäckdahl gjorde att IFK Täby HC vände till underläget till ledning med 4–3.

Luiz Liljeblad och Liam Eneman låg sen bakom vändningen till 4–5 för Nyköping.

Nyköpings Luiz Liljeblad stod för tre poäng, varav två mål och Elliot Olofsson hade tre assists.

IFK Täby HC har fem förluster och 9–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nyköping har två vinster och tre förluster och 11–18 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är IFK Täby HC på åttonde plats i tabellen medan Nyköping är på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Täby med 6–5 efter avgörande på straffar.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter IFK Täby HC Huddinge i Tibble Ishall 20.00. Nyköping tar sig an Brinken hemma 17.00.

IFK Täby HC–Nyköping 4–5 (1–0, 1–3, 2–2)

U20 region öst fortsättning herr, Tibble Ishall

Första perioden: 1–0 (19.14) Adam Lexmark (Markus Malmgren, Patrik Jambor).

Andra perioden: 1–1 (28.31) Luiz Liljeblad (Kevin Arnström, Elliot Olofsson), 2–1 (28.57) Sebastian Falck, 2–2 (31.31) Liam Eneman (Alexander Åkerfelt, Elliot Olofsson), 2–3 (36.18) Kevin Arnström (Luiz Liljeblad).

Tredje perioden: 3–3 (41.32) Vincent Bäckdahl (Ruben Palmers, Gustavs Sparinskis), 4–3 (47.33) Markus Malmgren (Tage Edvardsson), 4–4 (55.15) Luiz Liljeblad (Carl Fredriksson, Elliot Olofsson), 4–5 (58.54) Liam Eneman (Noah Kolsbo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Täby HC: 0-0-5

Nyköping: 2-0-3

Nästa match:

IFK Täby HC: Huddinge IK, hemma, 14 februari 20.00

Nyköping: Brinkens IF, hemma, 14 februari 17.00