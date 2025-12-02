Seger för Njurunda U18 – steg åt rätt håll mot Svedjeholmen/KB65 U18

Njurunda U18 vann med 8–6 mot Svedjeholmen/KB65 U18

Elliot Englund avgjorde för Njurunda U18

Svedjeholmen/KB65 U18:s tredje raka förlust

Det har varit en tung period för Njurunda U18 i U18 division 1 norra B herr med fyra förluster i rad. Men borta mot Svedjeholmen/KB65 U18 bröts den sviten. Det blev 6–8 (3–2, 2–2, 1–4) i matchen i O-Rinken.

Nälden/Östersund U18 nästa för Njurunda U18

Svedjeholmen/KB65 U18 var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Svedjeholmen/KB65 U18 inledde andra perioden med att göra 4–2 genom Liam Domeij innan Njurunda U18 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Anton Inkinen för framspelad av Hjalmar Gatugård efter 18.17.

I slutminuterna var det dock Svedjeholmen/KB65 U18 som tog greppet. Leonard Engvik gjorde 5–4 efter 19.21, på pass av Hugo Karlström.

I tredje perioden var det i stället Njurunda U18 som hade greppet. Laget vann perioden med 1–4 och matchen med 8–6.

Njurunda U18:s Hjalmar Hällström stod för tre poäng, varav ett mål.

Med två omgångar kvar är Svedjeholmen/KB65 U18 på femte plats i tabellen medan Njurunda U18 är på sjunde plats.

Lagen möts på nytt i Modin & Zetterberg Hallen den 14 december.

Nästa motstånd för Svedjeholmen/KB65 U18 är Sollefteå U18. Lagen möts tisdag 9 december 19.45 i O-Rinken. Njurunda U18 tar sig an Nälden/Östersund U18 hemma lördag 6 december 13.00.

Svedjeholmen/KB65 U18–Njurunda U18 6–8 (3–2, 2–2, 1–4)

U18 division 1 norra B herr, O-Rinken

Första perioden: 0–1 (7.38) Milton Hedqvist (Alexander Berg), 0–2 (8.08) Alexander Berg (Alfred Lindholm), 1–2 (10.20) Ville Holmgren (Liam Bäckman), 2–2 (17.29) Hugo Karlström (Liam Domeij), 3–2 (19.03) Kelvin Franklin (Ali Al-Eidani, Max Nordenberg).

Andra perioden: 4–2 (29.49) Liam Domeij, 4–3 (31.15) Hjalmar Hällström (Filip Roos), 4–4 (38.17) Anton Inkinen (Hjalmar Gatugård), 5–4 (39.21) Leonard Engvik (Hugo Karlström).

Tredje perioden: 5–5 (43.15) Anton Inkinen (Milton Hedqvist), 5–6 (43.31) Anton Sundqvist (Hjalmar Hällström, Oskar Sandström), 5–7 (47.33) Elliot Englund (Alfred Lindholm, Hjalmar Hällström), 5–8 (54.39) Elliot Englund (Nemo Norberg), 6–8 (58.04) Albin Nordin (Kelvin Franklin, Max Westberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Svedjeholmen/KB65 U18: 2-0-3

Njurunda U18: 1-0-4

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: Sollefteå HK, hemma, 9 december

Njurunda U18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 6 december