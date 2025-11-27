Seger för Nässjö mot Kalmar i U18 division 1 syd B herr

Seger för Nässjö med 7–4 mot Kalmar

Leo Beiron matchvinnare för Nässjö

Nässjös fjärde seger för säsongen

Nässjö vann matchen på hemmaplan mot Kalmar i U18 division 1 syd B herr på torsdagen. 7–4 (2–0, 4–1, 1–3) slutade matchen.

Nässjö–Kalmar – mål för mål

Nässjö tog ledningen efter 6.35 genom Dennis Svahn assisterad av Zeb Wedenhjelm och William Gefvert.

Laget gjorde 2–0 efter 16.36 när Erik Billgren fick träff efter förarbete från Viggo Svärd Sandelius.

Nässjö tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 5.39 genom Dennis Svahn och gick upp till 5–0 innan Kalmar svarade.

I periodpausen hade Nässjö ledningen med 6–1.

Kalmar förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–3 men Nässjö kunde hålla undan och vinna matchen med 7–4.

Kalmars Theo Eriksson stod för fyra poäng, varav två mål och Gustav Dunegård gjorde två mål och ett assist. Leo Beiron gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Nässjö och Zeb Wedenhjelm hade tre assists.

Med två omgångar kvar är Nässjö på sjunde plats i tabellen medan Kalmar är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Kalmar HC med 4–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Nässjö Tranås J18 i Tranås Åkeri Arena 11.30. Kalmar tar sig an Västervik borta 14.00.

Nässjö–Kalmar 7–4 (2–0, 4–1, 1–3)

U18 division 1 syd B herr, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (6.35) Dennis Svahn (Zeb Wedenhjelm, William Gefvert), 2–0 (16.36) Erik Billgren (Viggo Svärd Sandelius).

Andra perioden: 3–0 (25.39) Dennis Svahn (Leo Beiron, Hugo Friman), 4–0 (30.08) Hugo Friman, 5–0 (34.54) Leo Beiron (Erik Billgren, Zeb Wedenhjelm), 5–1 (35.49) Theo Eriksson (Gustav Dunegård, William Katiska), 6–1 (39.59) Simon Ljungqvist (Zeb Wedenhjelm).

Tredje perioden: 6–2 (41.12) Theo Eriksson, 6–3 (44.16) Gustav Dunegård (Theo Eriksson, Viggo Jörneklint), 6–4 (46.09) Gustav Dunegård (Viggo Jörneklint, Theo Eriksson), 7–4 (53.58) Leo Beiron.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 3-0-2

Kalmar: 2-0-3

Nästa match:

Nässjö: Tranås AIF IF, borta, 30 november

Kalmar: Västerviks IK, borta, 30 november