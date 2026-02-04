Seger för Nälden/Östersund U18 mot Ånge U18

Nälden/Östersund U18 vann med 4–1 mot Ånge U18

Jomi Laakkonen matchvinnare för Nälden/Östersund U18

Fjärde raka nederlaget för Ånge U18

Nälden/Östersund U18 segrade mot Ånge U18 på hemmaplan i Näskotthallen i U18 division 1 norra B fortsättning herr. 4–1 (2–0, 0–0, 2–1) slutade matchen på onsdagen.

Ånge U18:s tränare Rikard Andersson:

– Nälden/ÖIK tar ledningen efter första. Vi släpper in några enkla mål som vi inte lyckas ta igen. Matchen är för övrigt jämn och vi är inte konsekventa i vår forechecking och låter motståndarna få för mycket tid med sitt passningspel. Vi spelar upp oss men lyckas inte komma kapp.

I och med detta har Ånge U18 fyra förluster i rad.

Svedjeholmen/KB65 U18 nästa för Nälden/Östersund U18

Nälden/Östersund U18 tog ledningen efter sex minuter genom Olle Alander Bäckman efter förarbete från Julius Von Krusenstierna och Albin Modin. 2–0 kom efter 7.02 när Jomi Laakkonen hittade rätt assisterad av Ludvig Sulk.

Andra perioden blev mållös.

Nälden/Östersund U18 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Anton Söderberg och Acke Lindqvist, vilket avgjorde matchen.

Albin Käck reducerade förvisso men närmare än 4–1 kom inte Ånge U18. Nälden/Östersund U18 tog därmed en stabil seger.

Nälden/Östersund U18:s Olle Alander Bäckman stod för ett mål och två assists.

Nälden/Östersund U18 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Ånge U18 är på nionde plats. Ett tapp för Nälden/Östersund U18 som låg på första plats så sent som den 10 januari.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Ånge IK vann de två första mötena. Näldens IF/Östersunds IK vann senast lagen möttes.

Lördag 7 februari möter Nälden/Östersund U18 Svedjeholmen/KB65 U18 hemma 16.30 och Ånge U18 möter ÖSK/Ö-vik U18 hemma 16.00.

Nälden/Östersund U18–Ånge U18 4–1 (2–0, 0–0, 2–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Näskotthallen

Första perioden: 1–0 (6.18) Olle Alander Bäckman (Julius Von Krusenstierna, Albin Modin), 2–0 (7.02) Jomi Laakkonen (Ludvig Sulk).

Tredje perioden: 3–0 (43.26) Anton Söderberg (Julius Von Krusenstierna, Olle Alander Bäckman), 4–0 (47.40) Acke Lindqvist (August Hedlund, Olle Alander Bäckman), 4–1 (53.10) Albin Käck (Isak Viberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 2-0-3

Ånge U18: 1-0-4

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 7 februari 16.30

Ånge U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 7 februari 16.00