Seger för Mora med 3–1 mot Brynäs

Mora vann med 3–1 mot Brynäs

Moras sjunde seger på de senaste nio matcherna

Jacob Adamsson matchvinnare för Mora

Mora vann mötet i U18 regional väst herr på hemmaplan mot Brynäs, med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0).

Segern var Moras sjunde på de senaste nio matcherna.

Mora–Brynäs – mål för mål

Wille Lundin gjorde 1–0 till Mora efter elva minuters spel på pass av Simon Qvarnström-Sjöberg och Jacob Appelqvist. Brynäs kvitterade till 1–1 genom Elliot Pettersson i andra perioden.

Mora gjorde 2–1 genom Jacob Adamsson efter 14.09. 14.11 in i tredje perioden nätade Moras Sebastian Nilsson på pass av Oskar Thim och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Mora–Brynäs 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

U18 regional väst herr, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (11.57) Wille Lundin (Simon Qvarnström-Sjöberg, Jacob Appelqvist).

Andra perioden: 1–1 (30.25) Elliot Pettersson (Lexus Lidmo, Axel Pettersson), 2–1 (34.09) Jacob Adamsson (Sebastian Spjuth, Sebastian Nilsson).

Tredje perioden: 3–1 (54.11) Sebastian Nilsson (Oskar Thim).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-0-2

Brynäs: 4-0-1