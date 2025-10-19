Seger för Mora med 3–1 mot Brynäs
- Mora vann med 3–1 mot Brynäs
- Moras sjunde seger på de senaste nio matcherna
- Jacob Adamsson matchvinnare för Mora
Mora vann mötet i U18 regional väst herr på hemmaplan mot Brynäs, med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0).
Segern var Moras sjunde på de senaste nio matcherna.
Mora–Brynäs – mål för mål
Wille Lundin gjorde 1–0 till Mora efter elva minuters spel på pass av Simon Qvarnström-Sjöberg och Jacob Appelqvist. Brynäs kvitterade till 1–1 genom Elliot Pettersson i andra perioden.
Mora gjorde 2–1 genom Jacob Adamsson efter 14.09. 14.11 in i tredje perioden nätade Moras Sebastian Nilsson på pass av Oskar Thim och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.
Mora–Brynäs 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)
U18 regional väst herr, Wibe Arena
Första perioden: 1–0 (11.57) Wille Lundin (Simon Qvarnström-Sjöberg, Jacob Appelqvist).
Andra perioden: 1–1 (30.25) Elliot Pettersson (Lexus Lidmo, Axel Pettersson), 2–1 (34.09) Jacob Adamsson (Sebastian Spjuth, Sebastian Nilsson).
Tredje perioden: 3–1 (54.11) Sebastian Nilsson (Oskar Thim).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mora: 3-0-2
Brynäs: 4-0-1
