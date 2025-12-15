Seger för Montreal mot Edmonton

Montreal vann med 4–1 mot Edmonton

Joe Veleno matchvinnare för Montreal

Seger nummer 17 för Montreal

Montreal vann mötet med Edmonton på hemmaplan med 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) på måndagen i NHL.

Montreal–Edmonton – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Ivan Demidov gjorde 1–0 till Montreal 2.27 in i andra perioden efter förarbete av Juraj Slafkovsky och Lane Hutson.

Efter 11.58 i andra perioden nätade Joe Veleno och gjorde 2–0.

Efter 3.41 i tredje perioden ökade Montreal på till 3–0 genom Nick Suzuki.

Edmonton reducerade dock till 3–1 genom Zach Hyman efter 12.31 av perioden.

Montreal kunde dock avgöra till 4–1 med 6.06 kvar av matchen genom Alexandre Texier.

Det här betyder att Montreal är kvar på fjärde plats i Atlantic division och Edmonton stannar på fjärde plats, i Pacific division.

När lagen möttes senast vann Edmonton Oilers med 6–5.

I nästa match, onsdag 17 december möter Montreal Philadelphia hemma i Bell Centre 01.00 medan Edmonton spelar borta mot Pittsburgh 01.30.

Montreal–Edmonton 4–1 (0–0, 2–0, 2–1)

NHL, Bell Centre

Andra perioden: 1–0 (22.27) Ivan Demidov (Juraj Slafkovsky, Lane Hutson), 2–0 (31.58) Joe Veleno.

Tredje perioden: 3–0 (43.41) Nick Suzuki (Juraj Slafkovsky, Lane Hutson), 3–1 (52.31) Zach Hyman (Evan Bouchard, Connor McDavid), 4–1 (53.54) Alexandre Texier (Jayden Struble).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 2-1-2

Edmonton: 3-1-1

Nästa match:

Montreal: Philadelphia Flyers, hemma, 17 december 01.00

Edmonton: Pittsburgh Penguins, borta, 17 december 01.30