Seger för Modo Hockey U18 på bortaplan mot Luleå U18

Seger för Modo Hockey U18 med 7–4 mot Luleå U18

John Hägglöf avgjorde för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18:s femte seger för säsongen

Modo Hockey U18 vann mot Luleå U18 på bortaplan i topp 6-serien i U18 regional norr herr. Segersiffrorna skrevs till 7–4 (3–0, 3–2, 1–2).

Luleå U18–Modo Hockey U18 – mål för mål

I första perioden var det Modo Hockey U18 som var starkast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Luleå U18 reducerade dock till både 3–6 och 4–6 genom Isak Linder och Melvin Wande i tredje perioden.

Modo Hockey U18 kunde dock avgöra till 4–7 med 58 sekunder kvar av matchen genom Kristian Hägglöf.

Modo Hockey U18:s Ludvig Bodén stod för tre poäng, varav ett mål och Sam Kusuki hade tre assists.

Det här betyder att Modo Hockey U18 ligger på andra plats i tabellen och Luleå U18 är på fjärde plats.

Lördag 6 december 13.00 spelar Luleå U18 borta mot Björklöven U18. Modo Hockey U18 möter Björklöven U18 hemma i Hägglunds Arena onsdag 3 december 19.00.

Luleå U18–Modo Hockey U18 4–7 (0–3, 2–3, 2–1)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (6.17) Emil Öberg (Kristian Hägglöf, Milan Sundström), 0–2 (16.08) Ludvig Bodén (Sam Kusuki), 0–3 (16.31) Oscar Westberg (Ludvig Bodén, Rasmus Sahlman).

Andra perioden: 1–3 (27.48) Jan Rejthar, 1–4 (29.05) Melvin Nylén (Sam Kusuki, Ludvig Bodén), 2–4 (31.14) Melvin Wande, 2–5 (38.03) John Hägglöf (Emil Öberg, Sam Kusuki), 2–6 (38.40) Rasmus Sahlman (Oscar Westberg).

Tredje perioden: 3–6 (47.09) Isak Linder (Vidar Fredriksson), 4–6 (49.26) Melvin Wande (Isak Linder), 4–7 (59.02) Kristian Hägglöf (Milan Sundström, Olle Byström).