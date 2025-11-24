Seger för Modo Hockey U18 mot Vännäs U18
Följ HockeySverige på
Google news
- Modo Hockey U18 vann med 4–1 mot Vännäs U18
- Leon Schenk avgjorde för Modo Hockey U18
- Andra raka förlusten för Vännäs U18
Modo Hockey U18 vann med 4–1 (0–1, 3–0, 1–0) i topp 6-serien i U18 regional norr herr på hemmaplan mot Vännäs U18 på måndagen.
Modo Hockey U18 vann därmed för åttonde matchen i rad mot just Vännäs U18.
Modo Hockey U18–Vännäs U18 – mål för mål
Vännäs U18 tog ledningen efter 18 minuter genom Elvis Eriksson efter pass från Charlie Strandell och Raitis Riekstins.
Modo Hockey U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.
Olle Byström stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 51 sekunder kvar att spela med assist av Milan Sundström.
Modo Hockey U18:s nya tabellposition är andra plats medan Vännäs U18 är på sjätte och sista plats.
I nästa omgång har Modo Hockey U18 Timrå IK U18 hemma i Hägglunds Arena, onsdag 26 november 19.00. Vännäs U18 spelar borta mot Björklöven U18 torsdag 27 november 19.00.
Modo Hockey U18–Vännäs U18 4–1 (0–1, 3–0, 1–0)
Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Hägglunds Arena
Första perioden: 0–1 (18.43) Elvis Eriksson (Charlie Strandell, Raitis Riekstins).
Andra perioden: 1–1 (24.30) Emil Öberg (Ludvig Bodén, Milan Sundström), 2–1 (35.07) Leon Schenk (Melvin Nylén, Arvid Connysson), 3–1 (36.20) Kristian Hägglöf.
Tredje perioden: 4–1 (59.09) Olle Byström (Milan Sundström).
Den här artikeln handlar om: