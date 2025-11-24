Seger för Modo Hockey U18 mot Vännäs U18

Modo Hockey U18 vann med 4–1 mot Vännäs U18

Leon Schenk avgjorde för Modo Hockey U18

Andra raka förlusten för Vännäs U18

Modo Hockey U18 vann med 4–1 (0–1, 3–0, 1–0) i topp 6-serien i U18 regional norr herr på hemmaplan mot Vännäs U18 på måndagen.

Modo Hockey U18 vann därmed för åttonde matchen i rad mot just Vännäs U18.

Modo Hockey U18–Vännäs U18 – mål för mål

Vännäs U18 tog ledningen efter 18 minuter genom Elvis Eriksson efter pass från Charlie Strandell och Raitis Riekstins.

Modo Hockey U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Olle Byström stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 51 sekunder kvar att spela med assist av Milan Sundström.

Modo Hockey U18:s nya tabellposition är andra plats medan Vännäs U18 är på sjätte och sista plats.

I nästa omgång har Modo Hockey U18 Timrå IK U18 hemma i Hägglunds Arena, onsdag 26 november 19.00. Vännäs U18 spelar borta mot Björklöven U18 torsdag 27 november 19.00.

Modo Hockey U18–Vännäs U18 4–1 (0–1, 3–0, 1–0)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (18.43) Elvis Eriksson (Charlie Strandell, Raitis Riekstins).

Andra perioden: 1–1 (24.30) Emil Öberg (Ludvig Bodén, Milan Sundström), 2–1 (35.07) Leon Schenk (Melvin Nylén, Arvid Connysson), 3–1 (36.20) Kristian Hägglöf.

Tredje perioden: 4–1 (59.09) Olle Byström (Milan Sundström).