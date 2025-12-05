Seger för Malmö efter vändning mot Växjö

Hemmalaget Växjö hade ledningen efter första perioden i matchen mot Malmö, men efter första pausen fick Malmö rejäl utdelning. Laget gjorde tre raka mål och Växjö orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 3–7 (3–2, 0–3, 0–2) i matchen i U20 nationell södra.

I första perioden var det Växjö som dominerade. Laget vann perioden med 3–2.

Malmö vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–2 till 3–5 i andra perioden.

8.47 in i tredje perioden slog Kalle Hemström till på pass av Filip Henriksson och Joel Grossniklaus och ökade ledningen.

Efter 9.57 nätade Kalle Hemström på nytt framspelad av Elia Pedrotti och ökade ledningen för Malmö. Det fastställde slutresultatet till 3–7.

Malmös Filip Henriksson hade tre assists och Elia Pedrotti stod för tre poäng, varav ett mål.

För Malmö gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Växjö är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Växjö Lakers HC med 4–1.

Nästa motstånd för Växjö är Linköping. Lagen möts söndag 7 december 12.00 i Växjö Ishall. Malmö tar sig an Linköping borta lördag 10 januari 15.30.

Växjö–Malmö 3–7 (3–2, 0–3, 0–2)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (3.56) Theo Bengtsson, 1–1 (7.10) Rasmus Fredh (Olle Ågren, Malte Brolin), 2–1 (7.35) Olle Tideman (Daniel Floryk, Melker Hof), 2–2 (11.29) Joel Grossniklaus (Melker Lundquist, Linus Anderberg), 3–2 (13.23) Albin Laksonen (Ludvig Pettersson, Ludwig Hellgren).

Andra perioden: 3–3 (32.25) Elia Pedrotti (Filip Henriksson), 3–4 (35.02) Jonathan Davidsson (Elia Pedrotti, Filip Henriksson), 3–5 (39.24) Janis Grossniklaus (Theo Bengtsson, Justus Ehrnström).

Tredje perioden: 3–6 (48.47) Kalle Hemström (Filip Henriksson, Joel Grossniklaus), 3–7 (49.57) Kalle Hemström (Elia Pedrotti).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-0-2

Malmö: 2-2-1

Nästa match:

Växjö: Linköping HC, hemma, 7 december

Malmö: Linköping HC, borta, 10 januari