Seger för Malmö efter vändning mot SSK U20

Malmö segrade – 4–3 mot SSK U20

Jakob Stjärna med två mål för Malmö

Joel Grossniklaus matchvinnare för Malmö

Bortalaget SSK U20 ledde matchen mot Malmö efter första perioden. I andra perioden fick Malmö rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål och SSK U20 orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 4–3 (1–2, 3–0, 0–1) i matchen i U20 nationell södra.

– Spelmässigt lite upp och ner men skönt att vi får med oss tre poäng, kommenterade Malmös lagledare Niklas Axelsson.

Malmös Jakob Stjärna tvåmålsskytt

Malmö tog ledningen i början av första perioden genom Jakob Stjärna.

Winston Cummings och Alexander Dani gjorde att SSK U20 vände till underläget till ledning med 1–2.

Malmö gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2 inom bara 5.20.

11.00 in i tredje perioden satte Alexander Hjorth pucken framspelad av Tim-Kristian Lukkarinen och reducerade. Mer än så blev det dock inte för SSK U20.

Malmö har tre segrar och två förluster och 17–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SSK U20 har två vinster och tre förluster och 16–16 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IF Malmö Redhawks vann de två första mötena. Södertälje SK vann senast lagen möttes.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 25 januari. Då möter Malmö VIK Hockey U20 i Malmö Isstadion 12.15. SSK U20 tar sig an Rögle borta 14.00.

Malmö–SSK U20 4–3 (1–2, 3–0, 0–1)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (5.14) Jakob Stjärna (Ludvik Bakkevig), 1–1 (7.22) Alexander Dani, 1–2 (19.01) Winston Cummings (Alexander Hjorth, Roko Gorsic).

Andra perioden: 2–2 (24.12) Oliver Green (Justus Ehrnström), 3–2 (27.03) Jakob Stjärna (Melker Lundquist), 4–2 (29.32) Joel Grossniklaus (Leo Lundblad).

Tredje perioden: 4–3 (51.00) Alexander Hjorth (Tim-Kristian Lukkarinen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-0-2

SSK U20: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: VIK Västerås HK, hemma, 25 januari 12.15

SSK U20: Rögle, borta, 25 januari 14.00