Seger för Malmö borta mot Rögle

Seger för Malmö med 2–1 mot Rögle

Sigge Larsson avgjorde för Malmö

Arvid Stolt ende målskytt för Rögle

Det blev dramatiskt när bortalaget Malmö vann matchen mot Rögle i Bjäre Entreprenad Arena på torsdagen. Sigge Larsson stod för Malmös avgörande mål med bara 57 sekunder kvar av slutperioden. Matchen i i U18 regional syd topp 6 herr slutade 2–1 (0–0, 1–0, 1–1).

Rögle–Malmö – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

1.05 in i andra perioden gjorde Malmö 1–0. Målskytt var Oliver Andrle efter pass från Leo Tjälldén och Sigge Larsson.

Redan efter 3.41 i tredje perioden kvitterade Rögle till 1–1 genom Arvid Stolt framspelad av Noah Nilsson och Wille Lönqvist.

Men Sigge Larsson stod för målet när Malmö avgjorde matchen med 57 sekunder kvar att spela på pass av Oliver Andrle och Leo Tjälldén.

Det här var Rögles tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Malmö Redhawks vunnit.

Rögle tar sig an Frölunda i nästa match borta söndag 7 december 12.00. Malmö möter samma dag 15.25 Växjö hemma.

Rögle–Malmö 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

U18 regional syd topp 6 herr, Bjäre Entreprenad Arena

Andra perioden: 0–1 (21.05) Oliver Andrle (Leo Tjälldén, Sigge Larsson).

Tredje perioden: 1–1 (43.41) Arvid Stolt (Noah Nilsson, Wille Lönqvist), 1–2 (59.03) Sigge Larsson (Oliver Andrle, Leo Tjälldén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 1-1-3

Malmö: 2-0-3

Nästa match:

Rögle: Frölunda, borta, 7 december

Malmö: Växjö Lakers HC, hemma, 7 december