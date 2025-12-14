Seger för Luleå mot Timrå U20

Luleå vann med 2–0 mot Timrå U20

Lukas Kral matchvinnare för Luleå

Tredje raka segern för Luleå

Luleå vann med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) i svenska cupen, U20 grupp A herr på bortaplan mot Timrå U20 på söndagen.

Timrå U20–Luleå – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 4.58 in i andra perioden som Luleå tog ledningen genom Lukas Kral.

Vidar Fredriksson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 53 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Timrå U20 med 3–2.

I nästa omgång har Timrå U20 Björklöven hemma i SCA Arena, onsdag 17 december 19.00. Luleå spelar hemma mot Björklöven fredag 19 december 19.00.

Timrå U20–Luleå 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Svenska cupen, U20 grupp A herr, SCA Arena

Andra perioden: 0–1 (24.58) Lukas Kral.

Tredje perioden: 0–2 (59.07) Vidar Fredriksson.