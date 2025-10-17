Seger för Linköping borta mot Örebro Hockey U20

Linköping segrade – 8–5 mot Örebro Hockey U20

David Huk matchvinnare för Linköping

Seger nummer 4 för Linköping

Linköping vann borta mot Örebro Hockey U20 i U20 nationell södra. Matchen på fredagen slutade 5–8 (1–4, 3–3, 1–1).

VIK Hockey U20 nästa för Linköping

Linköping var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 4–7.

Linköping ökade ledningen till 4–8 genom Axel Bjurman efter 3.26 i tredje perioden.

Philip Larsson reducerade förvisso men närmare än 5–8 kom inte Örebro Hockey U20. Linköping tog därmed en stabil seger.

Linköpings Gustav Pettersson stod för tre poäng, varav ett mål. Philip Larsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Örebro Hockey U20.

För Linköping gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Örebro Hockey U20 är på tredje plats. Så sent som den 18 september låg Linköping på första plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örebro HK med 3–2 efter förlängning .

I nästa omgång har Örebro Hockey U20 Växjö hemma i Behrn Arena, lördag 25 oktober 13.00. Linköping spelar borta mot VIK Hockey U20 lördag 18 oktober 13.00.

Örebro Hockey U20–Linköping 5–8 (1–4, 3–3, 1–1)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (1.52) Ludvig Andersson (Arvid Jansson, Oliver Höglund), 1–1 (6.10) Temujin Nilsson (Oscar Emvall, Gustav Pettersson), 1–2 (8.37) Gustav Pettersson (Douglas Paul), 1–3 (13.25) Milton Carpenhammar (Sebastian Dahlqvist, Douglas Paul), 1–4 (14.13) Wilhelm Hasselhuhn (Oscar Holmertz, Hugo Johansson).

Andra perioden: 2–4 (20.52) Alexander Command (Axel Elofsson), 2–5 (30.07) Milton Carpenhammar (Sebastian Dahlqvist, Melvin Nilsson), 3–5 (35.16) Oscar Olsson (Philip Larsson, Filip Thorling), 4–5 (37.31) Philip Larsson (Filip Thorling, Theodor Hallquisth), 4–6 (38.22) David Huk (Melvin Nilsson, Gustav Pettersson), 4–7 (39.55) David Huk (Oscar Holmertz, Wilhelm Hasselhuhn).

Tredje perioden: 4–8 (43.26) Axel Bjurman (Edwin Lundqvist, Axel Lindqvist), 5–8 (47.15) Philip Larsson (Oscar Olsson, Joel Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 2-0-3

Linköping: 2-1-2

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Växjö Lakers HC, hemma, 25 oktober

Linköping: VIK Västerås HK, borta, 18 oktober