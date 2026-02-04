Seger för Lindlöven – efter Lukas Ytters hattrick

Lindlöven segrade – 4–2 mot IFK Arboga IK

Lindlövens Lukas Ytter tremålsskytt

Lindlövens sjätte seger för säsongen

Lukas Ytter gjorde tre mål och Lindlöven vann mot IFK Arboga IK på bortaplan i U20 division 1 västra A herr. Till slut blev det 4–2 (2–1, 1–0, 1–1).

Lukas Ytter med tre mål för Lindlöven

Lindlöven startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Lukas Ytter innan IFK Arboga IK svarade och gjorde 2–1 genom Billy Lindqvist.

Efter 7.56 i andra perioden slog Lukas Ytter till återigen och gjorde 1–3.

9.23 in i tredje perioden slog Simon Carlefalk till och ökade ledningen. 13.38 in i perioden fick Filip Olofsson utdelning och reducerade. Men mer än så orkade IFK Arboga IK inte med.

Lukas Ytter gjorde tre mål för Lindlöven.

Det här betyder att IFK Arboga IK är kvar på sjätte plats och Lindlöven stannar på femte plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Lindlöven med 8–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 februari. Då möter IFK Arboga IK Häradsbygden i Gyllene Balken Arena 14.20. Lindlöven tar sig an Avesta hemma 16.45.

IFK Arboga IK–Lindlöven 2–4 (1–2, 0–1, 1–1)

U20 division 1 västra A herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 0–1 (1.55) Lukas Ytter (Noah Fromell), 0–2 (8.53) Lukas Ytter, 1–2 (15.33) Billy Lindqvist (Melvin Österberg).

Andra perioden: 1–3 (27.56) Lukas Ytter.

Tredje perioden: 1–4 (49.23) Simon Carlefalk, 2–4 (53.38) Filip Olofsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga IK: 2-0-3

Lindlöven: 3-0-2

Nästa match:

IFK Arboga IK: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 7 februari 14.20

Lindlöven: Avesta BK, hemma, 7 februari 16.45