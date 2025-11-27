Seger för Lidingö Vikings HC U18 mot IK Göta i U18 allettan östra herr
- Seger för Lidingö Vikings HC U18 med 4–1 mot IK Göta
- Ludvig Malmström matchvinnare för Lidingö Vikings HC U18
- Andra raka segern för Lidingö Vikings HC U18
Lidingö Vikings HC U18 segrade på hemmaplan i Exakt Arena mot IK Göta i U18 allettan östra herr. 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) slutade matchen på torsdagen.
Lidingö Vikings HC U18–IK Göta – mål för mål
Lidingö Vikings HC U18 tog ledningen i början av första perioden genom Carl Mogerud.
IK Göta kvitterade till 1–1 genom Hugo Karlsson efter 13.43.
Lidingö Vikings HC U18 gjorde 2–1 genom Ludvig Malmström efter 15.25 i matchen.
Efter 4.05 i andra perioden nätade Viktor Sjöborg framspelad av Aleksis Frelihs och William Otterud och gjorde 3–1.
16.03 in i tredje perioden slog Gabriel Höög Hallén till på pass av Elias Omberg och ökade ledningen.
För Lidingö Vikings HC U18 gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan IK Göta är på sjunde plats.
När lagen senast möttes vann Lidingö Vikings HC med 6–2.
Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Lidingö Vikings HC U18 Tumba i Ishuset 13.15. IK Göta tar sig an Nyköping hemma 17.30.
Lidingö Vikings HC U18–IK Göta 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)
U18 allettan östra herr, Exakt Arena
Första perioden: 1–0 (5.35) Carl Mogerud (Ludvig Jagevik), 1–1 (13.43) Hugo Karlsson (Leon Lundström-Stålbrand, Robin Brattberger), 2–1 (15.25) Ludvig Malmström (Gabriel Höög Hallén, Aleksis Frelihs).
Andra perioden: 3–1 (24.05) Viktor Sjöborg (Aleksis Frelihs, William Otterud).
Tredje perioden: 4–1 (56.03) Gabriel Höög Hallén (Elias Omberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Lidingö Vikings HC U18: 3-1-1
IK Göta: 3-0-2
Nästa match:
Lidingö Vikings HC U18: IFK Tumba IK, borta, 30 november
IK Göta: Nyköpings SK, hemma, 30 november
