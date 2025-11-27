Seger för Lidingö Vikings HC U18 mot IK Göta i U18 allettan östra herr

Seger för Lidingö Vikings HC U18 med 4–1 mot IK Göta

Ludvig Malmström matchvinnare för Lidingö Vikings HC U18

Andra raka segern för Lidingö Vikings HC U18

Lidingö Vikings HC U18 segrade på hemmaplan i Exakt Arena mot IK Göta i U18 allettan östra herr. 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) slutade matchen på torsdagen.

Lidingö Vikings HC U18–IK Göta – mål för mål

Lidingö Vikings HC U18 tog ledningen i början av första perioden genom Carl Mogerud.

IK Göta kvitterade till 1–1 genom Hugo Karlsson efter 13.43.

Lidingö Vikings HC U18 gjorde 2–1 genom Ludvig Malmström efter 15.25 i matchen.

Efter 4.05 i andra perioden nätade Viktor Sjöborg framspelad av Aleksis Frelihs och William Otterud och gjorde 3–1.

16.03 in i tredje perioden slog Gabriel Höög Hallén till på pass av Elias Omberg och ökade ledningen.

För Lidingö Vikings HC U18 gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan IK Göta är på sjunde plats.

När lagen senast möttes vann Lidingö Vikings HC med 6–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Lidingö Vikings HC U18 Tumba i Ishuset 13.15. IK Göta tar sig an Nyköping hemma 17.30.

Lidingö Vikings HC U18–IK Göta 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)

U18 allettan östra herr, Exakt Arena

Första perioden: 1–0 (5.35) Carl Mogerud (Ludvig Jagevik), 1–1 (13.43) Hugo Karlsson (Leon Lundström-Stålbrand, Robin Brattberger), 2–1 (15.25) Ludvig Malmström (Gabriel Höög Hallén, Aleksis Frelihs).

Andra perioden: 3–1 (24.05) Viktor Sjöborg (Aleksis Frelihs, William Otterud).

Tredje perioden: 4–1 (56.03) Gabriel Höög Hallén (Elias Omberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC U18: 3-1-1

IK Göta: 3-0-2

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U18: IFK Tumba IK, borta, 30 november

IK Göta: Nyköpings SK, hemma, 30 november