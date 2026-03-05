Seger för Leksand mot Luleå i SHL
- Leksand-seger med 3–1 mot Luleå
- Leksands femte seger på de senaste sex matcherna
- Matt Caito avgjorde för Leksand
Leksand vann mötet i SHL på hemmaplan mot Luleå, med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1).
Segern var Leksands femte på de senaste sex matcherna.
Leksand–Luleå – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
3.21 in i andra perioden gjorde Leksand 1–0. Målskytt var Peter Cehlarik på pass av Arvid Eljas och Kalle Östman.
Linus Omark kvitterade för Luleå efter 2.40 in i tredje perioden på passning från Frederic Allard. Efter 3.21 i tredje perioden tog Leksand ledningen genom Matt Caito assisterad av Gabriel Fortier och Michael Lindqvist. 17.12 in i tredje perioden slog Anton Johansson till framspelad av Max Veronneau och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.
Lördag 7 mars spelar Leksand hemma mot HV 71 15.15 och Luleå mot Djurgården borta 18.00 på Hovet.
Leksand–Luleå 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)
SHL, Tegera Arena
Andra perioden: 1–0 (23.21) Peter Cehlarik (Arvid Eljas, Kalle Östman).
Tredje perioden: 1–1 (42.40) Linus Omark (Frederic Allard), 2–1 (43.21) Matt Caito (Gabriel Fortier, Michael Lindqvist), 3–1 (57.12) Anton Johansson (Max Veronneau).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Leksand: 4-1-0
Luleå: 2-1-2
Nästa match:
Leksand: HV 71, hemma, 7 mars 15.15
Luleå: Djurgårdens IF, borta, 7 mars 18.00
