Seger för Leksand mot Luleå i SHL

Leksand-seger med 3–1 mot Luleå

Leksands femte seger på de senaste sex matcherna

Matt Caito avgjorde för Leksand

Leksand vann mötet i SHL på hemmaplan mot Luleå, med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1).

Segern var Leksands femte på de senaste sex matcherna.

Leksand–Luleå – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

3.21 in i andra perioden gjorde Leksand 1–0. Målskytt var Peter Cehlarik på pass av Arvid Eljas och Kalle Östman.

Linus Omark kvitterade för Luleå efter 2.40 in i tredje perioden på passning från Frederic Allard. Efter 3.21 i tredje perioden tog Leksand ledningen genom Matt Caito assisterad av Gabriel Fortier och Michael Lindqvist. 17.12 in i tredje perioden slog Anton Johansson till framspelad av Max Veronneau och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Lördag 7 mars spelar Leksand hemma mot HV 71 15.15 och Luleå mot Djurgården borta 18.00 på Hovet.

Leksand–Luleå 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

SHL, Tegera Arena

Andra perioden: 1–0 (23.21) Peter Cehlarik (Arvid Eljas, Kalle Östman).

Tredje perioden: 1–1 (42.40) Linus Omark (Frederic Allard), 2–1 (43.21) Matt Caito (Gabriel Fortier, Michael Lindqvist), 3–1 (57.12) Anton Johansson (Max Veronneau).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 4-1-0

Luleå: 2-1-2

Nästa match:

Leksand: HV 71, hemma, 7 mars 15.15

Luleå: Djurgårdens IF, borta, 7 mars 18.00