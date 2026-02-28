Seger för Leksand mot Djurgården

Leksand-seger med 5–2 mot Djurgården

Leksands fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oskar Lang avgjorde för Leksand

Leksand vände och vann mot Djurgården på bortaplan i lördagens möte i SHL. 2–5 (2–1, 0–2, 0–2) slutade matchen.

Segern var Leksands fjärde på de senaste fem matcherna.

Luleå nästa för Leksand

Djurgården startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Joe Snively och Anton Frondell innan Leksand svarade och gjorde 2–1 genom Tinus Luc Koblar.

Lukas Vejdemo kvitterade för Leksand tidigt i andra perioden efter förarbete från Anton Johansson och Andro Kaderli. Leksand gjorde också 2–3 efter 9.45 i andra perioden när Oskar Lang fick träff framspelad av Tinus Luc Koblar.

7.02 in i tredje perioden satte Michael Lindqvist pucken på pass av Kalle Östman och Olle Strandell och ökade ledningen. Anton Johansson stod för målet när Leksand punkterade matchen med ett 2–5-mål med 1.29 kvar att spela med assist av Lukas Vejdemo.

Djurgården möter Örebro Hockey i nästa match borta torsdag 5 mars 19.00. Leksand möter samma dag Luleå hemma.

Djurgården–Leksand 2–5 (2–1, 0–2, 0–2)

SHL, Avicii Arena

Första perioden: 1–0 (1.34) Joe Snively (Charles Hudon, Jesper Pettersson), 2–0 (3.13) Anton Frondell (Marcus Krüger, Victor Eklund), 2–1 (5.33) Tinus Luc Koblar (Andro Kaderli, Matt Caito).

Andra perioden: 2–2 (21.09) Lukas Vejdemo (Anton Johansson, Andro Kaderli), 2–3 (29.45) Oskar Lang (Tinus Luc Koblar).

Tredje perioden: 2–4 (47.02) Michael Lindqvist (Kalle Östman, Olle Strandell), 2–5 (58.31) Anton Johansson (Lukas Vejdemo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-0-3

Leksand: 4-1-0

Nästa match:

Djurgården: Örebro HK, borta, 5 mars 19.00

Leksand: Luleå HF, hemma, 5 mars 19.00