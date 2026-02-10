Kungälv vann toppmötet hemma mot Borås

Kungälv vann med 6–4 mot Borås

Kungälvs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Max Kiellarson matchvinnare för Kungälv

Kungälv tog en tung seger på hemmaplan mot Borås i toppmötet i U20 region syd vår på tisdagen. Matchen slutade 6–4 (1–0, 1–2, 4–2).

Med två omgångar kvar är Kungälv på tredje plats i tabellen, och Borås är på andra plats.

Borås tränare Petri Mylläri:

– I kväll får vi inte alls spelet att stämma. Alla försöker sitt bästa men det lilla flytet som behövs en sådan här match finns inte. Allt studsar Kungälvs väg ikväll.

Kungälv hade tolv raka förluster mot Borås inför tisdagens match.

Kungälv–Borås – mål för mål

Wilhelm Sjöberg gav Kungälv ledningen efter elva minuters spel på passning från Ebbe Uller och Theo Blomnell.

Därefter fixade Borås Philip Bertilsson och Tim Börje att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Kungälv kvitterade till 2–2 genom Theo Blomnell i andra perioden.

Kungälv startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 4–2-ledning. Men Borås svarade och gjorde 4–3.

Därefter var det dock Kungälv som avgjorde. Laget gjorde först 5–3 och sen kom också 6–3 med fyra minuter kvar att spela genom Elias Andersson på pass av Carl Ståhl och Carl Von Braun. Borås hann få in en reducering till och slutresultatet blev 6–4.

Kungälv har fyra segrar och en förlust och 22–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borås har två vinster och tre förluster och 19–15 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Borås HC vunnit.

I nästa match, lördag 14 februari möter Kungälv IF Troja-Ljungby borta i SP Arena 15.30 medan Borås spelar borta mot Bäcken 13.40.

Kungälv–Borås 6–4 (1–0, 1–2, 4–2)

U20 region syd vår, Oasen

Första perioden: 1–0 (11.08) Wilhelm Sjöberg (Ebbe Uller, Theo Blomnell).

Andra perioden: 1–1 (22.46) Philip Bertilsson, 1–2 (29.00) Tim Börje (Ville Kiellarson, Oliver Kristensen), 2–2 (30.34) Theo Blomnell (Elias Andersson, Victor Ivarsson).

Tredje perioden: 3–2 (41.00) Ebbe Uller (Wilhelm Sjöberg), 4–2 (49.16) Jacob Ekberg (Carl Ståhl), 4–3 (53.15) Max Argus (Jakob Leinonen), 5–3 (56.52) Max Kiellarson (Arvid Samdell), 6–3 (58.35) Elias Andersson (Carl Ståhl, Carl Von Braun), 6–4 (59.59) Philip Bertilsson (Tim Börje, Isac Petersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 4-0-1

Borås: 2-1-2

Nästa match:

Kungälv: IF Troja-Ljungby, borta, 14 februari 15.30

Borås: Bäcken HC, borta, 14 februari 13.40