Seger för Kumla mot Kils AIK U20 på bortaplan

Kumla vann med 8–5 mot Kils AIK U20

Kumlas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Svante Dahlberg matchvinnare för Kumla

Kumla segrade på bortaplan i Sannerudshallen mot Kils AIK U20 i U20 Div 1 västra B herr. 5–8 (1–4, 1–2, 3–2) slutade matchen på lördagen.

Segern var Kumlas åttonde på de senaste nio matcherna.

Sunne nästa för Kumla

Kumla var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Kumla startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 2–6 till 2–7. Men Kils AIK U20 svarade och gjorde 3–7.

Därefter var det dock Kumla som avgjorde. Laget gjorde 3–8 med 13 minuter kvar att spela genom Lukas Graff på pass av Isak Larsson. Kils AIK U20 hann få in två mål i slutet och slutresultatet blev 5–8.

Kumlas Charlie Klemetz stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att Kils AIK U20 ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Kumla på andra plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 februari i Ica Maxi Arena.

Kils AIK U20 tar sig an Örebro i nästa match borta lördag 6 december 11.00. Kumla möter samma dag 14.30 Sunne hemma.

Kils AIK U20–Kumla 5–8 (1–4, 1–2, 3–2)

U20 Div 1 västra B herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (4.32) Charlie Klemetz (Wilhelm Log), 0–2 (6.23) Isak Larsson (Trym Hedelind, Lucas Svahlin), 0–3 (7.21) William Harrysson (Maximus Jonsson, Charlie Klemetz), 0–4 (7.53) Svante Dahlberg (Lukas Graff, Björn Carlsson), 1–4 (16.34) William Olzon (Theo Ellström, Karl Johansson).

Andra perioden: 1–5 (20.38) Lucas Svahlin (Trym Hedelind, Axel Björk), 2–5 (25.21) Albin Lindqvist (Hugo Ellström, Elias Nordin), 2–6 (39.38) Svante Dahlberg (Maximus Jonsson, William Harrysson).

Tredje perioden: 2–7 (41.24) Charlie Klemetz, 3–7 (45.16) Kevin Jeffsson (Karl Johansson, Albin Lindqvist), 3–8 (47.55) Lukas Graff (Isak Larsson), 4–8 (51.43) Aston De Melo (Max Höglund), 5–8 (59.47) Theo Ellström (Aston De Melo, William Olzon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK U20: 3-0-2

Kumla: 4-0-1

Nästa match:

Kils AIK U20: Örebro HUF, borta, 6 december

Kumla: Sunne IK, hemma, 6 december